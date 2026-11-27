बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित आवास 'जलसा' और गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ के आगामी मुंबई कॉन्सर्ट को लेकर मिली एक धमकी भरी ईमेल के बाद शहर में सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है. मैसेज में चेतावनी दी गई है कि अगर दिलजीत दोसांझ का शो आयोजित होता है, तो अगले 30 दिनों तक ग्रेनेड हमले किए जाएंगे. मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े और नगर आयुक्त (म्युनिसिपल कमिश्नर) अश्विनी भिड़े को मिले इस ईमेल में कई अहम जगहों का जिक्र है, जिनमें BMC मुख्यालय स्थित मेयर का कार्यालय, मुंबई मेट्रो नेटवर्क और शहर की अन्य महत्वपूर्ण जगहें शामिल हैं.

दिलजीत दोसांझ का मुंबई कॉन्सर्ट पर निशाना

धमकी में खासतौर पर शुक्रवार को महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले दिलजीत के कॉन्सर्ट को निशाना बनाया गया है. ईमेल भेजने वाले ने चेतावनी दी है कि मुंबई में यह कॉन्सर्ट नहीं होना चाहिए, और अगर कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो वहां हमला किया जाएगा. संदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि कॉन्सर्ट के बाद मुंबई में लगातार 30 दिनों तक ग्रेनेड हमले होंगे. इसमें कार्यक्रम स्थल पर ड्रोन हमले की संभावना जताई गई है और दावा किया गया है कि 27 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच मेट्रो स्टेशनों पर IED हमले हो सकते हैं.

अमिताभ बच्चन के जलसा को भी उड़ाने की धमकी

ईमेल में खालिस्तान और 1984 के सिख-विरोधी दंगों का भी जिक्र है, और इसमें बब्बर खालसा (परमार-कनाडा) तथा खालिस्तान नेशनल आर्मी जैसे संगठनों का नाम लिया गया है. धमकी में अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित घर 'जलसा' को भी निशाना बनाने की बात कही गई है. इस धमकी के बाद, सुरक्षा एजेंसियों और मुंबई पुलिस ने ईमेल में बताई गई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन अधिकारी अभी भी इस धमकी के स्रोत और इसकी गंभीरता की जांच कर रहे हैं.

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पहले भी मिली थीं धमकियां

हाल के हफ्तों में भी इसी तरह की धमकी भरी ईमेल मिली थीं, जिनमें अमिताभ बच्चन के आवास और दिलजीत के मुंबई कॉन्सर्ट स्थल का जिक्र किया गया था. हाल ही में, जब अमिताभ बच्चन को मुंबई स्थित अपने बंगले के बाहर बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे से प्रशंसकों का अभिवादन करते देखा गया था, तब ऐसी खबरें सामने आई थीं कि इस दिग्गज अभिनेता और उनके बेटे अभिषेक बच्चन को जान से मारने की धमकियां मिली हैं, जिनका संबंध कथित तौर पर गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों से बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में, ढिल्लों ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई से उनके दो कथित साथियों, विकास ठाकुर और दीपक सिंह को गिरफ्तार किया है. उन्होंने कहा कि इन गिरफ्तारियों से उस कथित योजना पर कोई असर नहीं पड़ा है, जिसका मकसद इस दिग्गज अभिनेता को निशाना बनाना था.

अपनी पोस्ट में, ढिल्लों ने 1984 के सिख-विरोधी दंगों का भी जिक्र किया और कहा कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा. उन्होंने उन लोगों को भी चेतावनी दी जो उनके अनुसार सिख समुदाय के खिलाफ बोलते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे वे दुनिया के किसी भी देश में क्यों न हों. इस पोस्ट में खास तौर पर अमिताभ बच्चन और अभिषेक का नाम लिया गया और चेतावनी दी गई कि बुलेटप्रूफ ग्लास भी उन्हें नहीं बचा पाएगा.

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