पंजाबी सिंगर और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर एक बार फिर बड़ा मामला सामने आया है. उनके बेंगलुरु में होने वाले शो से पहले पुलिस को बम धमाके की धमकी वाला ईमेल मिला है. ईमेल में कॉन्सर्ट पर आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) से हमला करने की चेतावनी दी गई है. इतना ही नहीं, ईमेल भेजने वाले ने शो में बच्चों को साथ न लाने, आईफोन पर कॉल का जवाब न देने और मेट्रो से सफर करने से बचने जैसी बातें भी लिखी हैं. धमकी मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है.

जानकारी के मुताबिक, यह धमकी भरा ईमेल धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर को भेजा गया है. इसमें 29 नवंबर को बेंगलुरु के मादावरा स्थित एनआईसीई रोड ग्राउंड में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को निशाना बनाने की बात लिखी गई है. ईमेल में 'खालिस्तान जिंदाबाद' का नारा भी इस्तेमाल किया गया है. ईमेल भेजने वाले ने शो के दौरान आईईडी धमाके की चेतावनी दी है.

इसके अलावा, ईमेल में लोगों को कई तरह की चेतावनियां भी दी गई हैं. इसमें अभिभावकों से बच्चों को शो में नहीं लाने, आईफोन पर आने वाली कॉल का जवाब नहीं देने और मेट्रो से यात्रा करने से बचने को कहा गया है. ईमेल में 'खालिस्तान जिंदाबाद' का नारा भी लिखा गया है. पुलिस अब मामले की जांच कर रही है.

दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को धमकी मिलने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले अक्टूबर में मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े के कार्यालय को एक धमकी भरा ईमेल मिला था. इसमें मेयर कार्यालय, अमिताभ बच्चन के घर और दिलजीत के 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में होने वाले कॉन्सर्ट को निशाना बनाने की बात कही गई थी.

इसके बाद नवंबर में इंदौर में होने वाले उनके कॉन्सर्ट से पहले भी कई धमकी भरे ईमेल सामने आए थे. 2 नवंबर को इंदौर के तीन निजी स्कूलों और मेयर पुष्यमित्र भार्गव के कार्यालय को ईमेल भेजकर धमाके की चेतावनी दी गई थी. 10 नवंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच को भी दिलजीत के इंदौर कॉन्सर्ट से जुड़ा धमकी भरा ईमेल मिला था. इसके बाद पुलिस ने संबंधित जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई और ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए जांच शुरू की.

बता दें कि दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' को लेकर चर्चा में हैं. बुकमायशो पर उपलब्ध कार्यक्रम की जानकारी के मुताबिक, उनका बेंगलुरु कॉन्सर्ट 29 नवंबर को एनआईसीई ग्राउंड्स में शाम 4 बजे शुरू होगा. इस शो के लिए टिकटों की बिक्री भी जारी है.

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