'160 सीट पर जीत की गारंटी', शरद पवार के बयान पर फडणवीस का पटलवार- राहुल से मिलने पर आई याद

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) SP प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को चौंकाने वाला दावा किया कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दो व्यक्तियों ने नई दिल्ली में उनसे मुलाकात की थी और 288 में से 160 निर्वाचन क्षेत्रों में विपक्ष की जीत की ‘‘गारंटी'' दी थी. नागपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए पवार ने कहा कि उन्होंने दोनों व्यक्तियों को विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिलवाया. शरद पवार ने यह खुलासा ऐसे समय में किया है, जब राहुल गांधी ने भाजपा और निर्वाचन आयोग पर ‘वोट चोरी' का आरोप लगाया है.

शरद पवार के बयान पर फडणवीस ने क्या कहा?

शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान सामने आया है. फडणवीस ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, पवार साहब को राहुल गांधी से मिलने के इतने दिनों बाद इसकी याद कैसे आई. राहुल गांधी सलीम-जावेद लेखकों जैसी कहानियाँ गढ़ रहे हैं और अपनी स्क्रिप्ट के जरिये हर दिन नई मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रहे हैं.

क्या पवार साहब ऐसी स्थिति में तो नहीं हैं...

CM फडणवीस ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या पवार साहब भी ऐसी स्थिति में तो नहीं हैं? राहुल गांधी ईवीएम के बारे में बात कर रहे थे. पवार साहब ने कई बार कहा है कि EVM को दोष देना ग़लत है... और अब वो इस तरह से बोल रहे हैं, राहुल गांधी के दौरे का नतीजा हो सकता है.

शरद पवार ने कहा- दो लोगों ने मुझे 160 सीटें जीतने में मदद की गारंटी दी

मालूम हो कि शरद पवार ने शनिवार को कहा, ‘‘महाराष्ट्र में 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले नयी दिल्ली में दो लोग मुझसे मिले थे। उन्होंने विपक्ष (महा विकास आघाडी) को 288 में से 160 सीटें जीतने में मदद की गारंटी दी.'' राकांपा (एसपी) प्रमुख ने कहा, ‘‘मैंने उन्हें राहुल गांधी से मिलवाया. उन्होंने (गांधी) उन दोनों व्यक्तियों ने जो कुछ भी कहा, उसे नजरअंदाज कर दिया. उनका यह भी मानना था कि हमें (विपक्ष को) ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए और सीधे जनता के पास जाना चाहिए.''

महाराष्ट्र की हार के लिए विपक्ष EVM और डेटा में छेड़छाड़ को बता रहे जिम्मेदार

पवार ने दावा किया कि चूंकि दोनों व्यक्तियों ने जो कुछ भी कहा, उसे उन्होंने बहुत तवज्जो नहीं दी, इसलिये उन्होंने उनका नाम और संपर्क ब्योरा नहीं रखा. भाजपा ने विधानसभा चुनावों में 132 सीटें जीतीं, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने क्रमशः 57 और 41 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत दर्ज की.

विपक्षी गठबबंधन ‘महा विकास आघाडी' ने अपनी हार के लिये ईवीएम में विसंगतियों और डेटा में छेड़छाड़ को जिम्मेदार ठहराया था। महा विकास आघाडी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 48 में से 30 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की थी.