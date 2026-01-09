सरकारी सेवा में रहकर ली “लाडली बहन” योजना की किस्त, अब पाई-पाई लौटाएंगे कर्मचारी

राज्य सरकार की ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहण' योजना का गलत लाभ उठाने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. बुलढाणा जिला परिषद के 5 महिला और 2 पुरुष कर्मचारियों पर आरोप साबित होने के बाद प्रशासन ने इनसे कुल 1 लाख 10 हजार रुपये की वसूली की है. इस मामले की जांच में सामने आया कि ये कर्मचारी सरकारी सेवा में होने के बावजूद हर महीने 1500 रुपये की किश्त ले रहे थे.

इन नियमों के उल्लंघन का यह मामला सामने आने के बाद राज्य में इस तरह की यह पहली कार्रवाई है. प्रशासन ने बताया कि पूरे महाराष्ट्र में कई सरकारी कर्मचारियों ने योजना का अवैध लाभ उठाया है. ऐसे अपात्र लाभार्थियों से लगभग 14.5 करोड़ रुपये की वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहण' योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता देना है, लेकिन सरकारी नौकरी में होने के कारण ये कर्मचारी पात्र नहीं थे.