विज्ञापन
विशेष लिंक

महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसा, कार चकनाचूर; 3 की दर्दनाक मौत और 4 घायल

Maharashtra Accident: हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई. सूचना मिलने के तुरंत बाद ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची. बड़ी मशक्कत के बाद कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया और सभी को अस्पताल भिजवाया गया.

Read Time: 3 mins
Share
महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसा, कार चकनाचूर; 3 की दर्दनाक मौत और 4 घायल
महाराष्ट्र के जलगांव में सड़क हादसा
  • महाराष्ट्र के जलगांव में कार के नियंत्रण खोने से तीन लोगों की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हुए हैं
  • दुर्घटना कन्नड़ घाट के पहाड़ी इलाके में हुई जहां कार पलट गई और पूरी तरह से चकनाचूर हो गई
  • सभी सात लोग शेवगांव से मध्य प्रदेश के उज्जैन जा रहे थे. हादसे के बाद ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जलगांव:

महाराष्ट्र के जलगांव जिले के चालीसगांव क्षेत्र में बुधवार रात एक भयानक कार एक्सीडेंट हुआ, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. ये हादसा कन्नड़ घाट के पास हुआ, जहां कार के अचानक नियंत्रण खोने से तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. जानकारी के मुताबिक, अहिल्यानगर के शेवगांव से सात लोग कार से मध्य प्रदेश के उज्जैन जा रहे थे, तभी उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. घाट के पहाड़ी इलाके में कार चालक के नियंत्रण खो देने के कारण कार पलट गई.

Latest and Breaking News on NDTV

हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई. सूचना मिलने के तुरंत बाद ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची. बड़ी मशक्कत के बाद कार सवार लोगों को बाहर निकाला गया और सभी को अस्पताल भिजवाया गया. हालांकि हादसे का सही कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

3 की दर्दनाक मौत, चार घायल

जानकारी के अनुसार, इस दुर्घटना में शेवगांव के तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में तुकाराम रामभाऊ अंभोरे (उम्र 27), शेखर रमेश दुरपटे (उम्र 31) और घनशाम रामहरि पिसोटे (उम्र 30) शामिल हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद से उनके परिवार और पूरे शेवगांव इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. इस हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है. घायलों में योगेश तुकाराम सोनवणे (28), अक्षय शिवाजी गिरे (25), ज्ञानेश्वर कांता मोड (24) और तुषार रमेश घुगे (26) शामिल हैं. सभी घायल भी शेवगांव के निवासी हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

मृतकों के गांव में छाया मातम 

वहीं, इस दुर्घटना ने शेवगांव के लोगों को गहरे सदमे में डाल दिया है. मृतकों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. फिलहाल इस घटना में कोई आधिकारिक मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस ने कहा है कि जल्द ही इस घटना में मामला दर्ज करने की संभावना है. अधिकारियों का कहना है कि हादसे की पूरी जांच के बाद ही इसका कारण साफ हो पाएगा. पुलिस आस-पास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाल रही है ताकि इस संबंध में स्पष्ट जानकारी मिल सके.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Maharashtra Accident, Jalgaon Accident, Car Crushed, Jalgaon Car Accident, Accident Death
Get App for Better Experience
Install Now