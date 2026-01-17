- बीएमसी चुनाव में भाजपा ने सर्वाधिक 89 सीटों पर जीत के साथ रिकॉर्ड प्रदर्शन किया और सबसे बड़ी पार्टी बनी है.
- शिवसेना (UBT) ने 65 और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 29 वार्डों में जीत दर्ज की है.
- कांग्रेस ने कुल 24 सीटें जीती हैं, जबकि AIMIM को आठ और मनसे को छह वार्डों में सफलता मिली है.
BMC Elections winners List: देश की सबसे अमीर नगर निगम बृहन्मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं और मुंबई की सियासी तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है. 227 वार्डों में किस उम्मीदवार ने कहां से जीत दर्ज की, यह अब पूरी तरह सामने आ चुका है. इन नतीजों ने न सिर्फ तीन दशक पुराने राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ा है, बल्कि मुंबई के राजनीतिक भविष्य की नई दिशा भी तय कर दी है. ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि मुंबई के किस वार्ड से किस पार्टी का कौन उम्मीदवार जीता है. आइए जानते हैं कि इन चुनावों में किस सीट से कौन जीता.
बीएमसी चुनाव में भाजपा ने इस बार रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए 89 सीटें जीतीं, जबकि शिवसेना (UBT) ने 65 वार्डों पर कब्जा जमाया है. साथ ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 29 सीटें हासिल कीं और कांग्रेस ने 24 वार्डों में जीतकर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है. AIMIM को 8, मनसे को 6, NCP को 3, SP को 2 और NCP (SP) को 1 वार्ड मिला है.
बीएमसी चुनाव: जानें किस वार्ड से कौन बना विजेता
वार्ड 1 - रेखा यादव - (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 2 – तेजस्वी घोसाळकर (भाजपा)
वार्ड 3 - प्रकाश दरेकर (भाजपा)
वार्ड 4 - मंगेश पांगारे (शिवसेना शिंदे)
वार्ड ५ - संजय घाडी - (शिवसेना शिंदे)
वार्ड ६ - दीक्षा हर्षदा कारकर (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 7 - गणेश खनकर (भाजपा)
वार्ड 8 - योगिता पाटील (भाजपा)
वार्ड 9 - शिवानंद शेट्टी - (भाजपा)
वार्ड 10 - जितेंद्र अंबालाल पटेल (भाजपा)
वार्ड 11 - अदिती फुरुसंगे (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 12 - सारिका झोरे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 13 - राणी द्विवेदी (भाजपा)
वार्ड 14 - सीमा शिंदे (भाजपा)
वार्ड 15 - जिज्ञासा शाह (भाजपा)
वार्ड 16 - श्वेता कोरगावकर (भाजपा)
वार्ड 17 - शिल्पा सांगुरे (भाजपा)
वार्ड 18 - संध्या जोशी (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 19 – दक्षता कवठणकर (भाजपा)
वार्ड 20 – दीपक तावडे (भाजपा)
वार्ड 21 - लिना पटेल देहरकर (भाजपा)
वार्ड 22 - हिमांशु पारेख (भाजपा)
वार्ड 23- शिवकुमार झा (भाजपा)
वार्ड 24- स्वाति संजय जयस्वाल (भाजपा)
वार्ड 25 - निशा परुळेकर (भाजपा)
वार्ड 26 - धर्मेंद्र काळे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 27 - निलम गुरव (भाजपा)
वार्ड 28 - अंजता यादव (कांग्रेस)
वार्ड 29 - सचिन पाटील (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 30- धवल वोरा (भाजपा)
वार्ड 31 - मनीषा यादव (भाजपा)
वार्ड 32 – गीता भंडारी (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 33 कमरजहो सिद्धिकी (कांग्रेस)
वार्ड 34- हैदर अली शेख (कांग्रेस)
वार्ड 35 - वर्मा योगेश रणबहादूर (भाजपा)
वार्ड 36 – सिद्धार्थ शर्मा (भाजपा)
वार्ड 37 - योगीता कदम (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 38 - सुरेखा परब (मनसे)
वार्ड 39 - पुष्पा कळंबे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 40 - तुळशीराम शिंदे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 41 - सुहास वाडकर (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 42 - धनश्री भडरकर (शिवसेना शिंदे)
वार्ड - 43 अजित रावरणर (एनसीपी शरद पवार)
वार्ड 44 - संगीता शर्मा (भाजपा)
वार्ड 45 - संजय कांबळे (भाजपा)
वार्ड 46 - योगिता कोळी (भाजपा)
वार्ड 47 - तेजिंदर तिवाना (भाजपा)
वार्ड 48 - रफिक शेख (कांग्रेस)
वार्ड 49 - संगिता कोळी (कांग्रेस)
वार्ड 50 – विक्रम राजपूत प्रतापसिंह (भाजपा)
वार्ड 51 – वर्षा टेंबवलकर (शिवसेना)
वार्ड 52 - प्रति साटम (भाजपा)
वार्ड 53 - वळवी जितेंद्र हिरालाल (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 54 - अंकित प्रभू (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 55- हर्ष पटेल (भाजपा)
वार्ड 56 - लक्ष्मी भाटिया (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 57 - पिल्ले श्रीकला रामचंद्र (भाजपा)
वार्ड 58 - संदीप पटेल (भाजपा)
वार्ड 59 - यशोधर फणसे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 60 – सायली कुलकर्णी (भाजपा)
वार्ड - 61 दिव्या सिंह (कांग्रेस)
वार्ड - 62 जिशान मुलतानी (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड - 63 रूपेश सावरकर (भाजपा)
वार्ड - 64 खान सबा हारून रशीद (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड - 65 बंदेरी विठ्ठल (भाजपा)
वार्ड - 66 मेहर हैदर (कांग्रेस)
वार्ड - 67 दीपक कोतेकर (भाजपा)
वार्ड - 68 रोहन राठौड़ (भाजपा)
वार्ड - 69 सुधा सिंग (भाजपा)
वार्ड - 70 अनिष मकवाणी (भाजपा)
वार्ड - 71 सुनील मेहता (भाजपा)
वार्ड - 72 ममता यादव (भाजपा)
वार्ड - 73 लोना रावत (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड - 74 विद्या आर्या (मनसे)
वार्ड - 75 प्रमोद सावंत (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड - 76 प्रकाश मुसळे (भाजपा)
वार्ड - 77 शिवानी परब (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड -78 सोफी नाजिया अब्दुल जब्बार (शिवसेना शिंदे)
वार्ड - 79 मानसी जुवाटकर (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड - 80 दिशा यादव (भाजपा)
वार्ड - 81 केशरबेहन पटेल (भाजपा)
वार्ड - 82 अमीन जगदीश (भाजपा)
वार्ड - 83 सोनाली साबे(शिवसेना ठाकरे)
वार्ड - 84 अंजली सामंत (भाजपा)
वार्ड - 85 मिलिंद शिंदे (भाजपा)
वार्ड - 86 रितेश कमलेश राय (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 87 – पूजा महाडेश्वर (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 88 शर्वरी परब (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 89 गीतेश राऊत शिवसेना ठाकरे
वार्ड 90 तुलीप मिरांडा (कांग्रेस)
वार्ड 91 सगुण नाईक (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 92 इब्राहम कुरेश (कांग्रेस)
वार्ड 93 रोहिणी कांबळे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 94 प्रज्ञा भुतकर (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 95 हरी शाश्री (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 96 खान शम्स (एनसीपी)
वार्ड 97 हेतल गाला (भाजपा)
वार्ड 98 अलका केरकर (भाजपा)
वार्ड 99 चिंतामनी निवाटे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 100 स्वप्ना म्हात्रे (भाजपा)
वार्ड 101 कॅरन डिमेलो (कांग्रेस)
वार्ड 102 रेहबर खान (कांग्रेस)
वार्ड 103 – हेतल गाला मोरवेकर (भाजपा)
वार्ड 104- प्रकाश गंगाधरे (भाजपा)
वार्ड 105 अनिता वैती (भाजपा)
वार्ड 106 प्रभाकर शिंदे (भाजपा)
वार्ड 107 – नील किरीट सोमैय्या (भाजपा)
वार्ड 108 दीपिका घाग (भाजपा)
वार्ड 109 सुरेश शिंदे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 110 आशा कोपरकर (कांग्रेस)
वार्ड 111 दिपक सावंत (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 112 साक्षी दळवी (भाजपा)
वार्ड 113 दिपमाला बढे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 114 राजुल पाटील (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 115 राजभोज ज्योती अनिल (मनसे)
वार्ड 116 जागृती पाटील (भाजपा)
वार्ड 117 श्वेता पावसकर (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 118 सुनीता जाधव (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 119 राजेश सोनावळे (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 120 विश्वास शिंदे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 121 सुनीता आर मोरे (भाजपा)
वार्ड 122 मीना वी काले (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 123 – सुनील मोरे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 124 – शकीना शेख (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 125 सुरेश आवळे (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 126 अर्चना भालेराव (भाजपा)
वार्ड 127 स्वरूपा पाटील(शिवसेना ठाकरे)
वार्ड128 सई शिर्के (मनसे)
वार्ड 129 अश्विनी मते (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 130 धर्मेश गिरी (भाजपा)
वार्ड 131 राखी जाधव (भाजपा)
वार्ड 132 रितू तावडे (भाजपा)
वार्ड 133 निर्मिती कारंडे (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 134 मेहजेबीन खान (AIMIM)
वार्ड 135 – नवनाथ बन (भाजपा)
वार्ड 136 जमीर कुरेशी (AIMIM)
वार्ड 137 पटेल समीर रमजान (AIMIM)
वार्ड 138 रोशन शेख (AIMIM)
वार्ड 139 शबाना शेख (AIMIM)
वार्ड 140 - विजय उबाळे (AIMIM)
वार्ड 141 विठ्ठल लोकरे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 142 अपेक्षा खांडेकर (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 143 शबाना काझी (AIMIM)
वार्ड 144 दिनेश पांचाळ (भाजपा)
वार्ड 145 खैरूनिस्सा अकबर हुसेन (AIMIM)
वार्ड 146 समृद्धी काठे (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 147 प्रज्ञा सदाफुले (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 148 अंजली नाईक शिवसेना शिंदे
वार्ड 149 सुषम सावंत (भाजपा)
वार्ड 150 वैशाली शेंडकर (कांग्रेस)
वार्ड 151 कशिश फुलवरिया (भाजपा)
वार्ड 152 आशा मराठे (भाजपा)
वार्ड 153 मीनाक्षी पाटणकर (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 154 महादेव शिवगण (भाजपा)
वार्ड 155 स्नेहल शिवकर (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 156 – अश्विनी माटेकर (शिवसेना)
वार्ड 157 – आशा तवडे (भाजपा)
वार्ड 158 चित्रा सांगळे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 159 प्रकाश मोरे (भाजपा)
वार्ड 160 किरण लांडगे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 161 विजेयद्र शिंदे (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 162 अमिर खान (कांग्रेस)
वार्ड 163 – शैला लांडे (शिवसेना)
वार्ड 164 हरीश भांदिर्गे (भाजपा)
वार्ड 165 – अशरफ आझमी (कांग्रेस)
वार्ड 166 मीनल तुर्डे (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 167 समन आझमी (कांग्रेस)
वार्ड 168 सइदा खान (कांग्रेस)
वार्ड 16 9 - प्रविणा मोरजकर (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 170 बुशरा नदीम (कांग्रेस)
वार्ड 171 राणी येरुनकर (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 172 राजश्री शिरवडकर (भाजपा)
वार्ड 173 - शिल्पा केळुसकर (भाजपा)
वार्ड 174 - साक्षी कनोजिया (भाजपा)
वार्ड 175 - मानसी सातमकर (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 176 रेखा यादव (भाजपा)
वार्ड 177 कल्पेशा कोठारी (भाजपा)
वार्ड 178 अमेय अरुण घोले (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 179 दिपाली खेडेकर (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 180 तृष्णा विश्वासराव (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 181 अनिल कदम (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 182 – मिलिंद वैद्य (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 183 – आशा काळे (कांग्रेस)
184 - सजिदाबी खान (कांग्रेस)
वार्ड 185 टी एम जगदीश (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 186 अर्चना शिंदे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 187 - जोसेफ कोळी (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 188 भास्कर शेट्टी (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 189 हर्षला मोरे ठाकरे शिवसेना
वार्ड 190 शीतल गंभीर (भाजपा)
वार्ड 191 विशाखा राऊत (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 192 यशवंत किल्लेदार (मनसे)
वार्ड 193 – हेमांगी वरळीकर (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 194 निशिकांत शिंदे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 195 विजय बाणगे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 196 पद्मजा चेंबुरकर (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 197 - वनिता नरवणकर ( शिवसेना शिंदे)
वार्ड 198 - आबोली खाड्ये (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 199 - किशोरी पेडणेकर (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 200- उर्मिला पांचाळ (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 201 – इरम सिद्दीकी (समाजवादी पार्टी)
वार्ड 204- किरण तावडे ( शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 205 - सुप्रिया दळवी ( मनसे)
वार्ड 206 - सचिन पडवळ ( शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 207 – रोहिदास लोखंडे (भाजपा)
वार्ड 208 रमाकांत रहाटे (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 209 यामिनी जाधव (शिवसेना शिंदे)
वार्ड 210 सोनम जामसूतकार (शिवसेना ठाकरे)
वार्ड 212 अब्रहणी अमरीन शेहजाद (सपा)
वार्ड 213 नसीमा जुनेजा (कांग्रेस)
वार्ड 214 – अजय पाटील (भाजपा)
वार्ड 215 – संतोष ढोले (भाजपा)
वार्ड 216- राजश्री भातणकर (भाजपा)
वार्ड 217 गौरंग झवेरी (भाजपा)
वार्ड 221 आकाश पुरोहित (भाजपा)
वार्ड 222 रिटा मकवाना (भाजपा)
वार्ड 223 ज्ञानराज निकम (कांग्रेस)
वार्ड 224 पारक अमीन (कांग्रेस)
वार्ड 225 हर्षिता नार्वेकर (भाजपा)
वार्ड 226 मकरंद नार्वेकर (भाजपा)
वार्ड 227 गौरवि शिवल नार्वेकर (भाजपा)
