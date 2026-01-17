विज्ञापन
125 करोड़ की संपत्ति, कौन हैं मुंबई के सबसे अमीर उम्मीदवार मकरंद, जीता चुनाव, परिवार के 3 लोग विजयी

महाराष्‍ट्र नगर निगम चुनाव में मकरंद नार्वेकर सबसे अमीर उम्‍मीदवारों में से एक रहे, जिनकी कुल संपत्ति 124.4 करोड़ रुपये है. साथ ही नार्वेकर बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं. वे महाराष्‍ट्र विधानसभा के स्‍पीकर राहुल नार्वेकर के भाई हैं. 

  • महाराष्‍ट्र नगर निगम चुनाव में नार्वेकर परिवार के 3 सदस्यों ने मुंबई के तीन वार्डों से जीत हासिल की है.
  • मकरंद नार्वेकर वार्ड 226 से जीते हैं और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के भाई हैं.
  • मकरंद नार्वेकर की कुल संपत्ति 124.4 करोड़ रुपये है, जिसमें चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं.
नई दिल्‍ली:

महाराष्‍ट्र नगर निगम चुनाव महायुति के साथ ही नार्वेकर परिवार के लिए भी शानदार परिणाम लेकर आया है. दक्षिण मुंबई के बीएमसी के तीन वार्डों में नार्वेकर परिवार ने भाजपा के लिए तीन सीटें जीती हैं. इनमें से सबसे ज्‍यादा चर्चा वार्ड नंबर 226 सीट से जीते मकरंद नार्वेकर की है. दरअसल, महाराष्‍ट्र नगर निगम चुनाव में मकरंद नार्वेकर सबसे अमीर उम्‍मीदवारों में से एक रहे, जिनकी कुल संपत्ति 124.4 करोड़ रुपये है. साथ ही नार्वेकर बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं. वे महाराष्‍ट्र विधानसभा के स्‍पीकर राहुल नार्वेकर के भाई हैं. 

इन चुनावों में नार्वेकर परिवार के तीन सदस्‍यों ने किस्‍मत आजमाई और तीनों ने जबरदस्‍त जीत दर्ज की है. इनमें मकरंद नार्वेकर के साथ ही गौरवी शिवालकर नार्वेकर कोलाबा में वार्ड 227 और उनके ही परिवार की हर्षिता नार्वेकर वार्ड नंबर 225 से जीत दर्ज की है. 

करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं मकरंद 

मकरंद भाजपा की टिकट पर वार्ड 226 से तीसरी बार चुनाव मैदान में थे. चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे के मुताबिक, नार्वेकर दक्षिण मुंबई के कोलाबा में 7.99 करोड़ रुपये का फ्लैट और अलीबाग में 29 कृषि भूमि के मालिक हैं. इस भूमि में से 27 उनके और दो उनकी पत्‍नी रचना के स्‍वामित्‍व में हैं. अलीबाग को मशहूर हस्तियों की आरामगाह के रूप में जाना जाता है. नार्वेकर के हलफनामे के अनुसार, यह जमीन अक्‍टूबर 2022 और नवंबर 2025 के बीच खरीद गई थी. कृषि भूमि के टुकड़े विभिन्‍न गांवों में है. 

9 सालों में 1868 फीसदी की बढ़ी संपत्ति

मकरंद नार्वेकर पेशे से वकील हैं. 124.4 करोड़ रुपये की संपत्ति में से 32.14 करोड़ रुपये की चल और 92.32 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है. उनकी संपत्ति (पत्‍नी सहित) पिछले नौ सालों के दौरान 1868 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. 
 

