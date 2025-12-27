विज्ञापन
BMC चुनाव को लेकर NCP की क्या तैयारियां...अजित पवार खेमे की विधायक सना मलिक ने बताया पूरा प्लान

मुंबई नगर निगम चुनाव से पहले NCP ने सोलो फाइट की तैयारी शुरू कर दी है. विधायक सना मलिक ने बताया कि पार्टी उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट तैयार कर रही है और रणनीति राज्य अध्यक्ष के सामने रखी जा रही है.

BMC चुनाव को लेकर NCP की क्या तैयारियां...अजित पवार खेमे की विधायक सना मलिक ने बताया पूरा प्लान
मुंबई:

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है. तमाम दल हर गठजोड़ में लगे है, ताकि इस बार बाजी उनके हाथ लगे. इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) ने संकेत दिए हैं कि वह आगामी मुंबई नगर निगम चुनाव में स्वतंत्र रूप से उतरने की तैयारी कर रही है. पार्टी विधायक सना मलिक ने NDTV से बातचीत में बताया कि आज हुई बैठक में उम्मीदवारों की सूची और रणनीति पर चर्चा हुई.

एनसीपी की क्या चुनावी प्लानिंग

सना ने कहा कि हम अपनी क्षमता का आकलन कर रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर चुनाव अकेले लड़ सकें. हमारी प्राथमिकता महायुति है, लेकिन अंतिम समय में कोई भी फैसला आए, उसके लिए हम तैयार रहना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि पार्टी ने पहले ही संभावित उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट तैयार कर ली है. आज की बैठक का फोकस था कि अगर हम अकेले लड़ने का फैसला करें तो तुरंत आगे बढ़ सकें. हमारी रणनीति राज्य अध्यक्ष के सामने रखी जा रही है.

चुनावी गठबंधन पर अंतिम फैसला नहीं

इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक सना मलिक ने कहा कि मुंबई में नवाब मलिक का नाम राजनीतिक हमलों में लिया जा रहा है. हम जानते हैं कि हमारी ताकत क्या है. हमें भरोसा है कि मेयर पद तय करने में NCP की भूमिका अहम होगी. हालांकि चुनावी गठबंधन पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सना मलिक ने साफ किया कि महायुति उनकी पहली पसंद रहेगी, हमारी विचारधारा स्पष्ट है. हम अपनी नेतृत्व क्षमता खुद तय करेंगे. लेकिन पोस्ट-पोल समीकरण में महायुति को प्राथमिकता देंगे.

Sana Malik, NCP, Mumbai Civic Polls, Independent Contest, Nawab Malik
