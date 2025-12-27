बटोगे तो पिटोगे, शिवसेना भवन के पास BMC चुनाव के बीच 'ठाकरे ब्रदर्स' पर पोस्टर अटैक

- उत्तर भारतीय विकास सेना ने शिवसेना भवन के सामने BMC चुनाव को लेकर उत्तर भारतीयों को एकजुट होने का आह्वान किया
- पोस्टर में लिखा गया है कि उत्तर भारतीयों को एकजुट होना चाहिए अन्यथा उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है
- पोस्टर पर "उत्तर भारतीय सटोगे तो बचोगे वरना बटोगे तो पिटोगे" का नारा भी शामिल था
राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के खिलाफ उत्तर भारतीय विकास सेना ने फिर से शिवसेना भवन के सामने पोस्टर लगाया है. इस पोस्टर में बीएमसी चुनाव को लेकर उत्तर भारतीयों को एकजुट होने की सलाह दी गई है. पोस्टर में लिखा है कि सभी उत्तर भारतीयों को एकजुट हो जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होगा, तो उत्तर भारतीयों को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.
पोस्टर पर लिखा है-
उत्तर भारतीय
सटोगे तो बचोगे
वरना
बटोगे तो पिटोगे!
#BMC
उत्तर भारतीय सेना ने अपने बैनर में लिखा है- 'उत्तर भारतीय, सटोगे तो बचोगे, वरना बटोगे तो पिटोगे! बैनर में सुनील शुक्ला की फोटो भी है. बैनर में कहीं न कहीं मनसे और शिवसेना पर कटक्ष किया गया है. मनसे कार्यकर्ता एक समय उत्तर भारतीयों पर काफी हमले करते रहे हैं. हालांकि, शिवसेना भवन के बाहर लगे इस पोस्टर को अब हटा दिया गया है. बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 'बंटोगे तो कटोगे' का नारा एक चुनावी रैली में दिया था. इसके बाद बीजेपी लगभग हर चुनाव प्रचार के दौरान इसका इस्तेमाल करती नजर आई है.
