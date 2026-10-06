वैभव सूर्यवंशी ने चुनी अपनी 6 ड्रीम उपलब्धियां, नंबर 1 पर रखा एक ओवर में 6 छक्के लगाना

वैभव सूर्यवंशी ने अपनी ड्रीम क्रिकेट उपलब्धियों को लेकर बात की है जो वह अपने क्रिकेट करियर में पूरा करना चाहते हैं. स्टार स्पोर्ट्स पर बात करते हुए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 6 ऐसी ड्रीम उपलब्धियों का चुनाव किया है जिसे वो अपने करियर में हासिल करना चाहते हैं. वैभव ने ब्लाइंड रैंकिंग के आधार पर ड्रीम उपलब्धियों को रैंक किया है. 15 साल के वैभव ने पहले नंबर पर एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले रिकॉर्ड को रैंक किया है.

इसके बाद उन्होंने दूसरे नंबर पर टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने के रिकॉर्ड को रैंक किया है. वैभव ने तीसरे नंबर पर अब तक का सबसे लंबा छक्का लगाने की ख्वाहिश की है. चौथे नंबर पर उन्होंने T20I में सबसे ज़्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने की ख्वाहिश रखी है. इसके बाद वैभव ने नंबर 5 पर मैच जिताने के लिए आखिरी गेंद पर छक्का और फिर नंबर 6 पर वैभव ने ऐसा कैच लेने की इच्छा जताई है जो क्रिकेट की यादगार कहानियों का हिस्सा बन जाए.

वैभव सूर्यवंशी की बोल्ड मेनिफेस्टेशन पर ब्लाइंड रैंकिंग:

एक ओवर में 6 छक्के लगाना

अब तक का सबसे तेज़ T20I शतक

अब तक का सबसे लंबा छक्का लगाना

भारत के लिए T20I में सबसे ज़्यादा शतक

मैच जिताने के लिए आखिरी गेंद पर छक्का

ऐसा कैच लेना जो क्रिकेट की यादगार कहानियों का हिस्सा बन जाए

पहले टी-20 की प्लेइंग 11 में मौका मिलना मुश्किल

भले ही एशियन गेम्स 2026 में वैभव सूर्यवंशी बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में उनके प्रदर्शन पर हर किसी निगाहें होंगी, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने जिस तरह से बयान दिए उससे कहीं न कहीं यह लग रहा है कि पहले मैच में वैभव का इलेवन में खेलना मुश्किल है. वैसे, वैभव अकेले दम पर किसी भी मैच का रुख पलटने का दमखम रखते हैं.15 साल के वैभव ने भले ही अब तक बड़ी पारियां कम खेली हों, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में वो आक्रामकता नजर आई है, जिसके लिए उन्हें जाना जाता है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में वैभव को मौका मिलता है या नहीं.

टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का पूरा स्क्वाड: श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सैमसन, तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, मयंक यादव, नमन धीर

टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज का पूरा स्क्वाड: शे होप (कप्तान), रोस्टन चेस, मैथ्यू फोर्ड, शिमरोन हेटमायर, अकील होसेन, आमिर जंगू, शमर जोसेफ, गुडाकेश मोटी, कीमो पॉल, कामिल पूरन, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, रोमारियो शेफर्ड, शमर स्प्रिंगर

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