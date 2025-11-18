विज्ञापन
अंबरनाथ में युवक पर तलवार और कोयते से जानलेवा हमला, 8 हमलावर CCTV में कैद, पुलिस ने शुरू की तलाश

सुधीर अपनी गाड़ी की टूटी हुई वेल्डिंग का काम कराने के लिए घर के पास की दुकान पर गए थे. तभी अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 9 युवक आए और उन्होंने सुधीर पर जानलेवा हमला कर दिया.

मुंबई:

महाराष्ट्र में अंबरनाथ के जावसई इलाके में एक युवक पर 8 लोगों की टोली ने तलवार और कोयते जैसे धारदार हथियारों से जानलेवा हमला किया. पीड़ित सुधीर ओमप्रकाश सिंह, फुलेनगर वाडी में अपने परिवार के साथ रहते हैं और उनका इलाके में एक तबेला है.
हमले के पीछे कोई आपसी रंजिश बतायी जा रही है.

सुधीर अपनी गाड़ी की टूटी हुई वेल्डिंग का काम कराने के लिए घर के पास की दुकान पर गए थे. तभी अचानक मोटरसाइकिल पर सवार 9 युवक आए और उन्होंने सुधीर पर जानलेवा हमला कर दिया. हमलावरों के पास तलवार, कोयता जैसे घातक हथियार थे और उन्होंने मारने के इरादे से पीड़ित पर हमला किया.

हमले में सुधीर सिंह की पीठ, हाथों और पैरों पर गंभीर चोटें आई हैं. उन्हें उल्हासनगर के सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया. हमलावरों ने भागते समय पीड़ित की मोटरसाइकिल पर भी वार किए. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें हमला साफ दिखाई दे रहा है.

इस मामले में अंबरनाथ पश्चिम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने हमलावरों की टोली की तलाश तेज कर दी है. शहर में बढ़ती गुंडागर्दी के कारण नागरिकों में भय का माहौल फैल गया है.

