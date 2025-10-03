विज्ञापन
'मेरी बेटी से मांगी थी अश्लील फोटो...' अक्षय कुमार की बेटी के साथ हुई हिला देने वाली घटना

अक्षय कुमार की बेटी नितारा 12 साल की हैं. एक्टर मीडिया की नजरों से अपनी बेटी को हमेशा बचाकर रखते हैं. एक्टर कभी-कभार ही सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के साथ फोटोज पोस्ट करते हैं और ज्यादातर फोटोज में बेटी का चेहरा छिपा ही होता है.

साइबर क्राइम पर अक्षय कुमार ने देवेंद्र फडणवीस से की खास अपील
  • मुंबई में अक्टूबर 2025 में साइबर जागरूकता माह का शुभारंभ महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय में आयोजित किया गया
  • CM देवेंद्र फडणवीस और अभिनेता अक्षय कुमार ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और साइबर सुरक्षा पर चर्चा की
  • अक्षय कुमार ने अपनी बेटी के साथ हुए साइबर अपराध की घटना का उदाहरण देते हुए बच्चों के लिए शिक्षा की मांग की
मुंबई:

मुंबई में साइबर जागरूकता माह अक्टूबर 2025 का शुभारंभ हुआ, जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार को देखा गया. कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय में हुआ, जहां अक्षय कुमार ने अपनी बेटी के साथ हुई साइबर क्राइम की घटना का जिक्र किया और देवेंद्र फडणवीस से विनती करते हुए कहा कि हर स्कूल में बच्चों को 'साइबर' को सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाए.

अक्षय कुमार ने कार्यक्रम में कहा, "मैं आपको उस घटना के बारे में बताना चाहता हूं जो कुछ महीनों पहले मेरे घर में घटी थी. मेरी बेटी ऑनलाइन गेम खेल रही थी और उस गेम में कई लोग शामिल होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते. वहां से मैसेज आता है, 'बहुत अच्छा खेला, वेरी गुड,' और फिर सवाल आता है कि 'तुम कहां रहती हो?' मेरी बेटी ने लोकेशन बता दी. फिर कुछ दिन सब कुछ नॉर्मल हो गया, और फिर मैसेज आता है…'मेल हो या फीमेल?' मेरी बेटी उसका भी जवाब देती है. उसके बाद वो अचानक उससे अश्लील फोटोज की डिमांड करता है और मेरी बेटी इस बारे में मेरी पत्नी को बताती है."

एक्टर आगे कहते हैं, "ये अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने अपनी मां से ये परेशानी शेयर की..लेकिन कुछ केस में ये नहीं हो पाता है. ये भी एक तरह का साइबर क्राइम है और ऐसे ही शुरुआत होती है… मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से रिक्वेस्ट करता हूं, जैसे स्कूलों में बच्चे हिस्ट्री सीखते हैं, मैथ्स सीखते हैं..ऐसे ही बच्चों को साइबर के बारे में पढ़ाया जाए. डिजिटल वर्ल्ड की जानकारी के लिए बच्चों को ये जानना बहुत जरूरी है."

बता दें कि अक्षय कुमार की बेटी नितारा 12 साल की हैं. एक्टर मीडिया की नजरों से अपनी बेटी को हमेशा बचाकर रखते हैं. एक्टर कभी-कभार ही सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के साथ फोटोज पोस्ट करते हैं और ज्यादातर फोटोज में बेटी का चेहरा छिपा ही होता है.

Akshay Kumar, Cyber Crime, Akshay Kumar Daughter
