महाराष्ट्र के नाशिक में अफ्रीकी स्वाइन फीवर को लेकर खौफ बढ़ गया है, ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है. नाशिक महानगरपालिका क्षेत्र में एक गैर-सरकारी संगठन के पास मौजूद 9 सुअरों की मौत हो गई. पोस्टमार्टम के बाद एक का सैंपल कोंकण भेजा गया और रिपोर्ट में अफ्रीकी स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई. सुअरों में स्‍वाइड फीवर होने की रिपोर्ट आने के बाद, वहां एक किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया है.

एक किलोमीटर का दायरा सील

पशुपालन विभाग और प्रशासन ने संक्रमित क्षेत्र के चारों ओर एक किलोमीटर का दायरा सील करके व्यापक सैनिटाइजेशन और निगरानी शुरू कर दी है. इसी बीच महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग ने सर्वेक्षण शुरू किया है. सर्वेक्षण के दौरान 22 सुअर पालने वालों और मांस विक्रेताओं के पास 387 सुअर पाए गए हैं. महानगरपालिका प्रशासन ने सुअर पालने वाले और मांस विक्रेताओं को नोटिस जारी किए हैं.

पूरे क्षेत्र का सैनिटाइजेशन

नाशिक प्रशासन ने सुअर पालकों से अपील की है कि अगर उन्हें सुअरों में बीमारी के लक्षण दिखते हैं, तो वे तुरंत पशुपालन विभाग से संपर्क करें. प्रभावित स्थल के एक किलोमीटर के दायरे को 'प्रभावित क्षेत्र' घोषित किया गया है. तीन किलोमीटर के दायरे में निगरानी बढ़ा दी गई है. पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया. निर्देश दिए गए हैं कि प्रभावित स्थान पर अगले तीन महीने तक कोई सुअर न रखा जाए.

सुअरों के लिए ये संक्रामक वायरल रोग

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई सुअर बीमार या बीमार जैसी अवस्था में दिखे, या मृत मिले, तो तत्काल अधिकारियों को सूचित करें, ताकि सैंपल लेकर मौत का कारण पता लगाया जा सके. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अफ्रीकी स्वाइन फीवर वायरस मुख्य रूप से घरेलू और जंगली सुअरों को प्रभावित करता है, सुअरों के लिए ये संक्रामक वायरल रोग है और इससे संक्रमित सुअरों में मृत्यु दर 100% तक हो सकती है. हालांकि, यह वायरस इंसानों के लिए खतरा नहीं है.

