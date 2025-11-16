देश के कई इलाकों में तेंदुए अब रिहाइशी इलाकों में नजर आ रहे हैं. नासिक में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां के कुछ रिहाइशी इलाकों में तेंदुओं को देखा गया है. नासिक के सिन्‍नर और निफाड़ जैसे इलाकों में तेंदुए का आतंक है. पिछले कुछ समय में नासिक में तेंदुओं के हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें किसानों की मौत और बच्चों को उठा ले जाने के मामले शामिल हैं. इसके चलते लोगों में दहशत का माहौल है. तेंदुओं के खुलेआम रिहाइशी इलाकों में घूमने की घटनाएं लगातार सीसीटीवी में कैद हो रही हैं.

तेंदुओं के हमलों से निपटने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने आधुनिक तकनीक और सामुदायिक भागीदारी से समस्या का समाधान खोजने के लिए एक नई पहल शुरू की है.

वन विभाग ने एक तेंदुए को पकड़ा

नासिक के सातपुर रोड परिसर और गंगापुर रोड/महात्मा नगर जैसे रिहायशी इलाकों में शुक्रवार को घुसे एक तेंदुए को वन विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद बेहोश करके पकड़ा.

नासिक में तेंदुए लगातार रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं, लेकिन वन विभाग पिंजरे लगाने और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन्हें पकड़ने और सुरक्षित जंगल में भेजने का काम सक्रिय रूप से कर रहा है.

