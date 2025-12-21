विज्ञापन
नासिक के त्र्यंबकेश्वर में BJP को झटका, शिंदे गुट की उम्मीदवार विजयी

शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के कैलास घुले आगे चल रहे थे, जिससे पार्टी को उम्मीद थी कि वह जीत दर्ज करेगी. लेकिन अंतिम परिणाम ने समीकरण बदल दिए और शिंदे गुट के पक्ष में जीत दर्ज हुई.

  • त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) से हार का सामना करना पड़ा है
  • त्र्यंबकेश्वर सीट पर शिवसेना (शिंदे गुट) की त्रिवेणी तुंगार ने भाजपा के कैलास घुले को हराकर जीत हासिल की है
  • उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने त्र्यंबकेश्वर से चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी ली थी, बावजूद इसके भाजपा हार गई
नासिक:

हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र और कुंभ मेले की नगरी त्र्यंबकेश्वर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र नगर परिषद चुनाव के नतीजों में नासिक जिले से आई इस अहम खबर ने भाजपा को चौंका दिया है. त्र्यंबकेश्वर नगर परिषद चुनाव में भाजपा को शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) से हार का सामना करना पड़ा है. इस सीट पर शिवसेना (शिंदे गुट) की उम्मीदवार त्रिवेणी तुंगार ने जीत दर्ज की है.

यह हार भाजपा के लिए बेहद चुभन भरी है क्योंकि खुद उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने त्र्यंबकेश्वर से चुनाव प्रचार का शंखनाद किया था. आगामी कुंभ मेले के आयोजन को देखते हुए त्र्यंबकेश्वर की सत्ता भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई थी. पार्टी ने इस सीट पर जीत को लेकर पूरी ताकत झोंकी थी, लेकिन महायुति के ही सहयोगी दल ने बाजी मार ली.
त्र्यंबकेश्वर के साथ-साथ जिले की अन्य सीटों पर भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला.

आपको बता दें कि शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी के कैलास घुले आगे चल रहे थे, जिससे पार्टी को उम्मीद थी कि वह जीत दर्ज करेगी. लेकिन अंतिम परिणाम ने समीकरण बदल दिए और शिंदे गुट के पक्ष में जीत दर्ज हुई. यह नतीजा भाजपा के लिए न सिर्फ राजनीतिक झटका है, बल्कि आगामी कुंभ मेले की तैयारियों और स्थानीय समीकरणों पर भी इसका असर पड़ सकता है.

