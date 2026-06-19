विश्व सिकल सेल दिवस: ओंकारेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल; MP में 1.32 करोड़ से अधिक लोगों की जांच

World Sickle Cell Day: विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मध्यप्रदेश के ओंकारेश्वर में राज्य स्तरीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (President Droupadi Murmu) मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. उनके साथ राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे. सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर अनुवांशिक बीमारी के उन्मूलन की दिशा में मध्यप्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है. प्रदेश सरकार ने जनजातीय बहुल क्षेत्रों में व्यापक स्क्रीनिंग अभियान चलाकर करोड़ों लोगों की जांच की है तथा रोगियों और कैरियर की पहचान कर उपचार एवं जागरूकता कार्यक्रमों को गति दी है. कार्यक्रम में सिकल सेल उन्मूलन अभियान की उपलब्धियों और आगे की रणनीति पर भी प्रकाश डाला जाएगा.

ओंकारेश्वर में होगा राज्य स्तरीय आयोजन

विश्व सिकल सेल दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. कार्यक्रम का आयोजन ओंकारेश्वर में किया जा रहा है. इस अवसर पर राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भी उपस्थिति रहेगी. सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा इसके उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम विशेष महत्व रखता है.

करोड़ों लोगों की हुई स्क्रीनिंग

मध्यप्रदेश में सिकल सेल रोग की पहचान और नियंत्रण के लिए लगातार व्यापक अभियान चलाए जा रहे हैं. जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विशेष स्क्रीनिंग अभियान के तहत अब तक 1 करोड़ 32 लाख 43 हजार 877 से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है. जांच के दौरान 39 हजार 948 सिकल सेल रोगियों तथा 2 लाख 42 हजार 648 कैरियर की पहचान की गई है. इसके साथ ही 1 करोड़ 20 लाख 28 हजार 881 से अधिक सिकल सेल कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिससे प्रभावित व्यक्तियों की पहचान और उपचार प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाया जा सके.

सिकल मित्र निभा रहे अहम भूमिका

राज्य सरकार ने समुदाय स्तर पर जागरूकता और सहायता बढ़ाने के लिए 3,700 सिकल मित्रों को प्रशिक्षित किया है. ये सिकल मित्र प्रभावित परिवारों तक उपचार, परामर्श और सरकारी सुविधाओं की जानकारी पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. जनजातीय अंचलों में इनके माध्यम से लोगों को समय पर जांच कराने और रोग के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

डिजिटल मॉनिटरिंग से मरीजों पर नजर

प्रदेश में नेशनल सिकल सेल पोर्टल के माध्यम से स्क्रीनिंग, ट्रैकिंग और सतत डिजिटल मॉनिटरिंग की व्यवस्था विकसित की गई है. इससे रोगियों की नियमित निगरानी संभव हो रही है और उन्हें समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस डिजिटल प्रणाली से सिकल सेल रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन सुनिश्चित हो रहा है.

गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर विशेष फोकस

सिकल सेल उन्मूलन अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की जांच को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंधन और नवाचारों को भी लागू किया गया है.

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