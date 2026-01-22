विज्ञापन
WEF 2026: दावोस में NVIDIA के साथ AI साझेदारी पर CM मोहन यादव की बात, कहा- किसान हाेंगे सशक्त

World Economic Forum 2026: दावोस में मुख्यमंत्री डॉ माेहन यादव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग से किसानों सहित समाज के विभिन्न वर्गों तक शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ अधिक दक्षता और पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जा सकेगा.

World Economic Forum 2026 Davos: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (World Economic Forum), दावोस में NVIDIA की ग्लोबल एआई इनिशिएटिव्स की उपाध्यक्ष कैलिस्टा रेडमंड के साथ महत्वपूर्ण बैठक की. इस मीटिंग में मध्यप्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित पहलों के विस्तार, नवाचार को प्रोत्साहित करने और संभावित सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई. मीटिंग के दौरान बताया गया कि मध्यप्रदेश ने भूमि, श्रम और लॉजिस्टिक्स जैसे अपने मजबूत पक्षों का रणनीतिक और प्रभावी उपयोग करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक आधारित विकास को गति दी है.

एआई आधारित विकास को मिलेगी नई दिशा : CM मोहन यादव

मुख्यमंत्री डॉ माेहन यादव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग से किसानों सहित समाज के विभिन्न वर्गों तक शासकीय योजनाओं और सेवाओं का लाभ अधिक दक्षता और पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जा सकेगा. राज्य सरकार की मंशा है कि एआई को विभिन्न शासकीय डाटाबेस से जोड़कर सेवा वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाया जाए, जिससे पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध रूप से योजनाओं का लाभ मिल सके.

तकनीक आधारित विकास को मिल रही गति

बैठक में यह जानकारी दी गई कि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म और नवाचारों के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया को प्रदेश में अधिक सरल और प्रभावी बनाया गया है, वहीं कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग से किसानों को बेहतर जानकारी, सेवाएं और निर्णय‑सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. डिजिटल समाधान, डेटा‑आधारित निर्णय प्रणाली और एआई जैसी उभरती तकनीकों से शासन और सेवा वितरण को अधिक पारदर्शी और त्वरित बनाया जा रहा है.

सॉवरेन एआई के विकास पर NVIDIA का फोकस

NVIDIA की उपाध्यक्ष कैलिस्टा रेडमंड ने बताया कि कंपनी संप्रभु (सॉवरेन) एआई के विकास के लिए पाँच प्रमुख रणनीतियों पर कार्य कर रही है. इसका उद्देश्य एआई समाधानों को देशों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप तैयार करना है. उन्होंने कहा कि एआई के माध्यम से कुशल मानव संसाधन को उपयुक्त उद्योगों और अवसरों से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं. उन्होंने भारत के विभिन्न राज्यों में संचालित एआई पायलट प्रोजेक्ट्स का भी उल्लेख किया.

दीर्घकालिक सहयोग पर सहमति

बैठक के दौरान मध्यप्रदेश सरकार और NVIDIA के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और अधिक मजबूत करने, साझेदारी के नए अवसर तलाशने और पारस्परिक लाभ के आधार पर दीर्घकालिक सहयोग पर सहमति व्यक्त की गई. यह सहयोग राज्य में नवाचार, कौशल विकास और तकनीक आधारित समावेशी विकास को नई दिशा देने में सहायक सिद्ध होगा.

