विज्ञापन
विशेष लिंक

Dhar Bhojshala: बसंत पंचमी व शुक्रवार; धार भोजशाला में ऐसी है सुरक्षा, AI ड्रोन और 8,000 जवान तैनात

Dhar Bhojshala Namaz and Puja: धार कलेक्टर ने साफ चेतावनी दी है कि धार्मिक वैमनस्य फैलाने वाली किसी भी सामग्री चाहे वह अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप या फेसबुक के जरिए हो पर भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई होगी.

Read Time: 3 mins
Share
Dhar Bhojshala: बसंत पंचमी व शुक्रवार; धार भोजशाला में ऐसी है सुरक्षा, AI ड्रोन और 8,000 जवान तैनात
Dhar Bhojshala: बसंत पंचमी व शुक्रवार; धार भोजशाला में ऐसी है सुरक्षा, AI ड्रोन और 8,000 जवान तैनात

Dhar Bhojshala: बसंत पंचमी (Basant Panchami 2026) के मौके पर मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर संभाग का ऐतिहासिक शहर धार (Dhar) इस बार असाधारण सुरक्षा घेरे में है. वजह साफ है शुक्रवार और बसंत पंचमी का एक साथ पड़ना और उससे जुड़ा भोजशाला (Dhar Bhojshala) मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर (Bhojshala Temple-Cum-Kamal Maula Mosque Complex). आशंका के बीच प्रशासन ने ऐसा सुरक्षा चक्र रचा है, जैसा धार ने पहले कभी नहीं देखा. इस बार केवल फोर्स नहीं, तकनीक भी मोर्चे पर है.

इस बार ऐसी है सुरक्षा व्यवस्था

कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), LiDAR और 3D मैपिंग का बड़े पैमाने पर और पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है. शहर के हर कोने की 3D मैपिंग पूरी कर ली गई है, ताकि पुलिस कंट्रोल रूम से छतों, संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले इलाकों की लाइव निगरानी की जा सके.

Dhar Bhojshala: इस बार ऐसी है सुरक्षा व्यवस्था

Dhar Bhojshala: इस बार ऐसी है सुरक्षा व्यवस्था

20 से अधिक AI-सक्षम ड्रोन हर घंटे अलग-अलग इलाकों में भीड़ की स्थिति की रिपोर्ट देंगे. भीड़ में अचानक बढ़ोतरी या किसी असामान्य गतिविधि पर सिस्टम तुरंत ‘हीट मैप अलर्ट' भेजेगा और फील्ड में तैनात बल मिनटों में हरकत में आ जाएगा.

शहर में 6,461 पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए हैं. इनमें 13 एसपी रैंक अधिकारी, 25 एएसपी, 67 डीएसपी/सीएसपी, 107 इंस्पेक्टर, 393 एसआई/एएसआई 4,375 हेड कांस्टेबल/कांस्टेबल शामिल हैं. इसके अलावा 933 महिला पुलिसकर्मी और 8 RAF प्लाटून भी मोर्चे पर हैं. जरूरत पड़ने पर 1,500-2,000 अतिरिक्त जवान रिजर्व में रखे गए हैं. सभी को AI सॉफ्टवेयर और 3D मैप के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया है.
Dhar Bhojshala: ये है विवाद

Dhar Bhojshala: ये है विवाद

कलेक्टर ने साफ चेतावनी दी है कि धार्मिक वैमनस्य फैलाने वाली किसी भी सामग्री चाहे वह अखबार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप या फेसबुक के जरिए हो पर भारतीय न्याय संहिता और IT एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई होगी.

कलेक्टर ने क्या कहा?

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के मुताबिक, जल्द कार्रवाई के लिए कई जगहों पर कार्यपालिक मजिस्ट्रे तैनात हैं. संवेदनशील इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च चल रहे हैं. शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है. बसंत पंचमी के दिन भोजशाला क्षेत्र के 300 मीटर दायरे में नो-फ्लाई ज़ोन घोषित है. ड्रोन, UAV, पैराग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून किसी भी तरह की हवाई गतिविधि सख्त तौर पर प्रतिबंधित रहेगी. सड़कों पर निर्माण सामग्री, मलबा, टायर या लावारिस ठेले रखना भी प्रतिबंधित किया गया है.

धार में अब तक 4,526 लोगों से 40 करोड़ रुपये से अधिक के बॉन्ड भरवाए जा चुके हैं. एसपी मयंक अवस्थी के अनुसार, शांति केवल बल से नहीं, संवाद से भी आती है. इसी कड़ी में 31 मोहल्ला समिति बैठकों और मुस्लिम समुदाय के साथ 21 बैठकों का आयोजन किया गया है.

यह भी पढ़ें : Dhar Bhojshala Controversy: पूजा या नमाज... SC करेगा फैसला, बसंत पंचमी से पहले भोजशाला में सत्याग्रह, आगे क्या?

यह भी पढ़ें : Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर कब व कैसे करें सरस्वती माता की पूजा; शुभ मुहूर्त से भोग तक सबकुछ जानिए

यह भी पढ़ें : Dhar Bhojshala Controversy: पूजा या नमाज... SC करेगा फैसला, बसंत पंचमी से पहले भोजशाला में सत्याग्रह, आगे क्या?

यह भी पढ़ें : Dhar Bhojshala Controversy: पूजा या नमाज... SC करेगा फैसला, बसंत पंचमी से पहले भोजशाला में सत्याग्रह, आगे क्या?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhar Bhojshala, Dhar Bhojshala And Kamal Maula Masjid Case, Dhar Bhojshala Controversy, Dhar Bhojshala Case, Dhar Bhojshala Security
Get App for Better Experience
Install Now