WEF 2026: दावोस में DP World के साथ MP का MoU; CM मोहन यादव ने कहा- सप्लाई चेन होगी मजबूत

World Economic Forum 2026 Davos: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (CM Mohan Yadav) की मौजूदगी में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, दावोस में मध्यप्रदेश शासन और वैश्विक लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन क्षेत्र की अग्रणी कंपनी डीपी वर्ल्ड (DP World) के बीच एक अहम समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. यह कंपनी संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) स्थित है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लॉजिस्टिक्स व बंदरगाह संचालन में प्रमुख भूमिका निभाती है. मध्यप्रदेश शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई एवं डीपी वर्ल्ड की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा वित्त एवं व्यवसाय विकास अधिकारी अनिल मोहता ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए. इस अवसर पर डीपी वर्ल्ड के समूह अध्यक्ष सुल्तान अहमद बिन सुलायेम भी उपस्थित रहे.

राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ेगा लॉजिस्टिक्स हब मध्यप्रदेश

अधिकारयों ने बताया कि एमओयू के जरिए औद्योगिक विकास, निवेश सहयोग और लॉजिस्टिक्स से जुड़े विभिन्न विषयों पर सहमति बनी है, जो राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा देने में सहायक होगी. एमओयू के तहत डीपी वर्ल्ड द्वारा मध्यप्रदेश में निवेश और सहयोग की संभावनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है.

यह पहल मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक सप्लाई चेन नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस अवसर पर राज्य की औद्योगिक नीतियों, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और मजबूत बुनियादी ढांचे की जानकारी साझा की.

एमओयू के दौरान दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और औपचारिक रूप से समझौता दस्तावेजों का आदान‑प्रदान किया गया. यह समझौता ज्ञापन मध्यप्रदेश को लॉजिस्टिक्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर और व्यापारिक गतिविधियों के क्षेत्र में एक सशक्त केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

खेल विकास को लेकर मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रतिनिधि से चर्चा

इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन मोहन यादव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम–2026, दावोस में प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक्जीक्यूटिव को‑चेयर एवं निदेशक अवराम एवी ग्लेज़र से भेंट की. इस मुलाकात के दौरान खेल विकास, निवेश, जमीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देने, खेल पर्यटन और अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों से जुड़े संभावित सहयोग पर चर्चा की गई.

मध्यप्रदेश को बनाया जा रहा उभरता खेल केंद्र

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश खेल अधोसंरचना, प्रशिक्षण सुविधाओं, खेल अकादमियों और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से राज्य को एक उभरते खेल हब के रूप में तैयार कर रहा है. उन्होंने कहा कि खेलों से जुड़े निवेश, प्रशिक्षण शिविर, अंतरराष्ट्रीय मैच और टूर्नामेंट जैसे आयोजन न केवल खेल पर्यटन को बढ़ावा देंगे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

