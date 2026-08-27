पैंट पहनते ही निकला सांप, युवक के उड़े होश; सर्प विशेषज्ञ ने इस तरह किया सुरक्षित रेस्क्यू

एमपी के सागर में मंगलवार सुबह एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. घर से काम पर जाने की तैयारी कर रहा एक युवक जैसे ही पैंट पहनकर तैयार हुआ, उसमें छिपा सांप अचानक बाहर निकल आया. सांप को सामने देखकर युवक घबरा गया और तुरंत पीछे हट गया. कुछ ही पलों में घर में अफरा-तफरी मच गई. राहत की बात यह रही कि सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया.

जानकारी के अनुसार, घटना मंगलवार सुबह करीब 10 बजे की है. सागर के रजाखेड़ी निवासी युवक रोज की तरह अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहा था. उसने घर में रखी पैंट पहनी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके अंदर एक सांप छिपा हुआ है. पैंट पहनने के कुछ ही देर बाद उसे कुछ हलचल महसूस हुई. इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सांप बाहर निकल आया.

सांप देखते ही मच गई अफरा-तफरी

अचानक सामने सांप निकलने से युवक के होश उड़ गए. वह घबराकर तुरंत पीछे हट गया. उसकी आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य भी मौके पर पहुंच गए. घर के भीतर सांप को देखकर सभी घबरा गए, लेकिन किसी ने उसे मारने या पकड़ने की कोशिश नहीं की. परिवार ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत सर्प विशेषज्ञ अकील बाबा को सूचना दी.

बिस्तर के नीचे जाकर छिप गया सांप

जब तक सर्प विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे, तब तक सांप घर के अंदर बिस्तर के नीचे जाकर छिप चुका था. ऐसे में रेस्क्यू करना आसान नहीं था. घर में मौजूद सामान के बीच सांप के छिपे होने से परिवार के लोगों को भी खतरा बना हुआ था. इसलिए पूरे ऑपरेशन के दौरान विशेष सावधानी बरती गई.

सर्प विशेषज्ञ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू

मौके पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ अकील बाबा ने सबसे पहले परिवार के लोगों को सुरक्षित दूरी बनाने की सलाह दी. इसके बाद उन्होंने बिस्तर के नीचे और आसपास के हिस्से की सावधानी से जांच शुरू की. कुछ देर की मशक्कत के बाद सांप दिखाई दिया. अकील बाबा ने प्रशिक्षित तरीके से उसे पकड़कर सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया. सांप के पकड़े जाने के बाद परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली.

सांप जहरीला नहीं था- सर्प विशेषज्ञ

रेस्क्यू के बाद सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि पकड़ा गया सांप जहरीला नहीं था. हालांकि उन्होंने कहा कि आम लोगों के लिए किसी भी सांप की प्रजाति पहचानना आसान नहीं होता. इसलिए किसी भी सांप को देखकर उसे पकड़ने या उसके करीब जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. छोटी सी लापरवाही भी खतरनाक साबित हो सकती है.

अकील बाबा ने बताया कि अक्सर लोग सांप देखते ही घबरा जाते हैं और उसे मारने या पकड़ने की कोशिश करते हैं. ऐसी स्थिति में सांप डरकर हमला भी कर सकता है. कई बार लोग बिना जानकारी के रेस्क्यू करने लगते हैं, जिससे सर्पदंश का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए सांप दिखाई देने पर शांत रहना और उससे पर्याप्त दूरी बनाए रखना जरूरी है.

विशेषज्ञों को दें सूचना

सर्प विशेषज्ञ ने लोगों से अपील की कि घर, खेत, दुकान या किसी भी स्थान पर सांप दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग या प्रशिक्षित सर्प विशेषज्ञ को सूचना दें. प्रशिक्षित व्यक्ति सुरक्षित तरीके से सांप का रेस्क्यू कर सकता है और बाद में उसे उसके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ सकता है. उन्होंने कहा कि सांप प्रकृति के संतुलन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए.

सर्पदंश होने पर क्या करें?

अकील बाबा ने सर्पदंश के मामलों में जागरूकता बरतने की भी सलाह दी. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो झाड़-फूंक, तंत्र-मंत्र या घरेलू इलाज के भरोसे नहीं रहना चाहिए. ऐसे मामलों में बिना समय गंवाए मरीज को नजदीकी अस्पताल पहुंचाना सबसे जरूरी होता है. सागर में जिला अस्पताल और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सर्पदंश के मरीजों का उपचार उपलब्ध है.