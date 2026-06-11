लंदन निवासी बनकर ठगी, शहडोल की शिक्षिका को लगाया 34 लाख रुपये का चूना; ऑनलाइन दोस्ती पड़ी भारी

Online Fraud Shahdol: मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला शिक्षिका से खुद को लंदन निवासी बताने वाले आरोपी ने करीब 34 लाख रुपये ठग लिए. बताया जा रहा है कि आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से महिला से दोस्ती की और धीरे-धीरे उसका विश्वास जीत लिया. महिला के पति का निधन हो चुका था और वह अकेलेपन में जीवनसाथी की तलाश कर रही थी, इसी का फायदा उठाकर ठग ने भावनात्मक जाल बिछाया. कई महीनों तक अलग-अलग बहानों से पैसे ऐंठने के बाद जब महिला को ठगी का एहसास हुआ, तब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती

जानकारी के अनुसार, महिला शिक्षिका ने जीवनसाथी की तलाश में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल बनाया था. इसी दौरान उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, जिसने खुद को यूनाइटेड किंगडम के लंदन का निवासी बताया. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई, लेकिन धीरे-धीरे यह बातचीत गहरी होती गई और आरोपी ने महिला का विश्वास जीत लिया.

विश्वास के बाद शुरू हुआ ठगी का खेल

पुलिस अधिकारी सीएसपी राजेंद्र मोहन दुबे के अनुसार, आरोपी ने महिला को अपने जाल में फंसाने के बाद विभिन्न बहानों से पैसों की मांग शुरू की. कभी उसने महंगे गिफ्ट भेजने का दावा किया, तो कभी कस्टम क्लियरेंस या कानूनी प्रक्रिया का बहाना बनाया. इन कारणों का हवाला देकर आरोपी ने महिला को बार-बार अलग-अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी कर लिया.

धीरे-धीरे खाली हुआ खाता

विश्वास में आकर महिला बिना किसी शक के लगातार पैसे भेजती रही. कुछ समय बाद जब उसने अपने बैंक खाते की जांच की, तो उसे पता चला कि करीब 34 लाख रुपये उसके खाते से निकल चुके हैं. यह देखकर महिला के होश उड़ गए और उसे पता चला कि वह साइबर ठगी का शिकार हो चुकी है.

पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

ठगी का एहसास होते ही महिला ने तुरंत साइबर सेल और पुलिस से संपर्क किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.

पुलिस जांच में जुटी

सीएसपी राजेंद्र मोहन दुबे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में लगभग 34 लाख रुपये की ठगी सामने आई है. उन्होंने कहा कि आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जांच की जा रही है.

सतर्क रहने की जरूरत

पुलिस का कहना है कि अंजान लोगों से ऑनलाइन संपर्क करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है. किसी भी व्यक्ति द्वारा पैसों की मांग किए जाने पर उसकी सत्यता की जांच किए बिना लेन-देन नहीं करना चाहिए.

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