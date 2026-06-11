गैंग्स ऑफ गुरुग्राम; पैसों के विवाद में गोलीबारी, क्राइम ब्रांच के बाहर कई गाड़ियां तोड़ीं, आरोपी मौके से फरार

Gurugram Firing: गुरुग्राम के सेक्टर-10 में दिनदहाड़े हुई फायरिंग की घटना ने कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्राइम ब्रांच ऑफिस के ठीक पास दो पक्षों के बीच पैसों के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें लाठी-डंडों से मारपीट के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई. इस घटना में एक युवक के पैर में गोली लग गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष करीब एक-एक दर्जन लोगों के साथ मौके पर पहुंचे थे. घटना के दौरान गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है.

पैसों के विवाद ने लिया हिंसक रूप

जानकारी के अनुसार, गुरुग्राम के सेक्टर-10 स्थित इलाके में पैसे के लेन-देन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था. बताया जा रहा है कि गांव खेड़ी पदमपुर निवासी अर्जुन और अक्षय के बीच करीब साढ़े पांच लाख रुपये का लेनदेन था, जिसमें कुछ रकम का भुगतान हो चुका था, जबकि बाकी को लेकर विवाद जारी था.

Gurugram Firing: सीसीटीवी फुटेज

समझौते के लिए जुटे, बढ़ा विवाद

विवाद सुलझाने के लिए दोनों पक्ष अपने-अपने साथियों के साथ सेक्टर-10 स्थित एक कार्यालय पहुंचे. मौके पर दोनों पक्षों के करीब एक-एक दर्जन लोग मौजूद थे. बातचीत के दौरान विवाद अचानक बढ़ गया और बहस मारपीट में बदल गई.

लाठी-डंडों से मारपीट, फिर फायरिंग

आरोप है कि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला किया. मारपीट के दौरान गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई. इसी बीच एक पक्ष के युवक ने लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू कर दी.

एक युवक को लगी गोली

घटना में गांव गाडौली निवासी सिकंदर को गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

Gurugram Firing: गाड़ी को नुकसान

वारदात के बाद आरोपी फरार

फायरिंग और तोड़फोड़ के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. घटनास्थल पर कई क्षतिग्रस्त गाड़ियां छोड़ी गईं, जो घटना की गंभीरता को दर्शाती हैं.

पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर-10 थाना पुलिस मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए अपराध शाखा और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिन्होंने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए.

सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. मामले में अर्जुन साहू समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

सट्टे के पैसों का भी एंगल

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि विवाद सट्टे के पैसों से जुड़ा हो सकता है. हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

क्राइम ब्रांच ऑफिस के पास इस तरह दिनदहाड़े फायरिंग और मारपीट की घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोग इसे पुलिस के लिए बड़ी चुनौती मान रहे हैं.

पुलिस टीमें तलाश में जुटीं

पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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