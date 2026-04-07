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छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने खुद को लगाई आग, शिकायत करने पर आरोपियों ने धमकाया, पिता को भी पीटा था 

सागर की मालथौन थाना पुलिस ने सेमरा लोधी गांव निवासी चार युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.  घटना के बाद से आरोपी फरार हैं. पुलिस की टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं.

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छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने खुद को लगाई आग, शिकायत करने पर आरोपियों ने धमकाया, पिता को भी पीटा था 
Sagar Crime News: पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच.

Sagar Crime News: सागर जिले के मालथौन थाना क्षेत्र के देवपुरा गांव में छेड़छाड़ से परेशान एक 14 वर्षीय नाबालिग ने खुद को आग लगा ली. गंभीर रूप से झुलसी किशोरी को इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.  

जानकारी के अनुसार, तीन महीने से कुछ युवक किशोरी को स्कूल आते-जाते समय परेशान कर रहे थे. वे उससे लगातार छेड़छाड़ कर रहे थे और गंदे कंमेंट भी कर रहे थे. शुरुआत में बच्ची चुप रही, उसने किसी को जानकारी नहीं दी. लेकिन, आरोपियों की हरकतें बढ़ने के बाद उसने पिता को घटना की जानकारी दी. इसके बाद पिता ने मालथौन थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इससे नाराज आरोपियों ने पीड़िता के पिता के साथ मारपीट कर दी. इस घटना के बाद छात्रा और डर गई.  

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मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज 

मंगलवार को आरोपी युवक फिर छात्रा घर के पास पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए परिवार को धमकाने लगे. इसके बाद किशोरी ने घर में रखा डीजल डालकर खुद को आग लगा ली. चीख-पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाई, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से झुलस चुकी थी. परिजन तत्काल उसे मालथौन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. बाद में छात्रा को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.  विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है. 

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पुलिस कर रही गिरफ्तारी के प्रयास  

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने सेमरा लोधी गांव निवासी चार युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है.  घटना के बाद से आरोपी फरार हैं. पुलिस की टीमें उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही हैं.

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