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चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर-ट्राली ने परिवहन दल को मारी टक्कर, 7KM पीछा कर दबोचा

मुरैना में बिना नंबर की ट्रैक्टर-ट्रॉली ने चेकिंग के दौरान परिवहन विभाग के वाहन को टक्कर मार दी. इसके बाद चालक करीब 7 किलोमीटर तक घनी बस्तियों में भागता रहा. पुलिस और परिवहन टीम ने पीछा कर वाहन को पकड़ लिया, हालांकि चालक फरार हो गया.

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चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर-ट्राली ने परिवहन दल को मारी टक्कर, 7KM पीछा कर दबोचा

मुरैना में चेकिंग के दौरान उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब बिना नंबर की तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली ने परिवहन विभाग की गाड़ी को टक्कर मार दी. टक्कर के बाद चालक भागने लगा और करीब 7 किलोमीटर तक घनी बस्तियों में पीछा करने के बाद उसे दबोच लिया गया. इस घटनाक्रम ने कुछ देर के लिए इलाके में अफरा-तफरी मचा दी, जबकि परिवहन दल के अधिकारी बाल-बाल बच गए.

चेकिंग के दौरान हुई टक्कर

राष्ट्रीय राजमार्ग-44 पर परिवहन विभाग की टीम बिना नंबर वाहनों की जांच कर रही थी. उप निरीक्षक मीनाक्षी गोखले के नेतृत्व में टीम गश्त कर रही थी. इसी दौरान मुरैना से ग्वालियर की ओर जा रही एक ट्रैक्टर-ट्राली को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन चालक ने वाहन नहीं रोका और तेज गति में परिवहन विभाग की गाड़ी में टक्कर मार दी.

7 किलोमीटर तक चला पीछा

टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर-ट्राली चालक मौके से भाग निकला. वह ट्रैक्टर को नहर के रास्ते घनी बस्तियों में तेज रफ्तार से ले गया. परिवहन विभाग और पुलिस की टीम ने भी पीछा जारी रखा. करीब आधे घंटे तक चली इस दौड़ में टीम ने लगभग 7 किलोमीटर तक पीछा किया.

जब ट्रैक्टर-ट्राली तेज रफ्तार से बस्ती के अंदर से निकली, तो वहां अफरा-तफरी मच गई. लोग डरकर इधर-उधर भागने लगे. पीछे-पीछे पुलिस और परिवहन विभाग की गाड़ियां दौड़ती नजर आईं. पूरा नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा था.

बिजली के खंभे से टकराकर रुका ट्रैक्टर

भागते-भागते चालक ट्रैक्टर को फिर से हाईवे पर ले आया और विक्रम नगर की ओर मुड़ने लगा. इसी दौरान ट्रैक्टर-ट्राली का अगला पहिया सड़क किनारे खड़े बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया और आगे नहीं बढ़ सका. स्थिति बिगड़ती देख चालक ट्रैक्टर-ट्राली छोड़कर मौके से फरार हो गया. पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने वाहन को अपने कब्जे में लेकर सिविल लाइन थाने में खड़ा करवा दिया.

वाहन मालिक की पहचान 

परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर के चेसिस और इंजन नंबर के आधार पर उसके मालिक की पहचान कर ली है. अब चालक और मालिक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. ट्रैक्टर-ट्राली में पत्थर के बड़े ब्लॉक ले जाए जा रहे थे. इस घटना के बाद परिवहन विभाग के कर्मचारियों में कुछ डर का माहौल भी देखा गया. प्रशासन ने टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चेकिंग के दौरान सशस्त्र पुलिस बल भी तैनात किया है, ताकि आगे ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.

अधिकारियों ने क्या कहा

अधिकारियों के मुताबिक, “चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर का ट्रैक्टर तेज गति से जाता मिला. जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी में टक्कर मार दी. काफी पीछा करने के बाद उसे पकड़ लिया गया है. मालिक की पहचान कर ली गई है और आगे की कार्रवाई जारी है.”

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