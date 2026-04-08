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VIDEO: बैकफायर हुआ AAP नेता का स्टंट, प्रदर्शन के दौरान खुद पर उड़ेला पेट्रोल और भीड़ में किसी ने लगा दी आग!

Viral Video: चौंकाने वाली बात यह हुई कि किसी असामाजिक तत्व ने सड़क पर गिरे पेट्रोल पर माचिस की तीली जला दी. पेट्रोल में आग लगते ही लपटें तेजी से फैल गईं और कुछ ही क्षणों में आग ने उग्र रूप धारण कर लिया. चूंकि उसी स्थान पर बड़ी संख्या में महिलाएं धरना दे रही थीं, अगर आग फैल जाती या आप नेता को आग पकड़ लेती तो स्थिति भयावह हो सकती थी.

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VIDEO: बैकफायर हुआ AAP नेता का स्टंट, प्रदर्शन के दौरान खुद पर उड़ेला पेट्रोल और भीड़ में किसी ने लगा दी आग!
AAP LEADER REVOLUTIONARY ACT BACKFIRE WHILE PROTESTING AGAINST LIQUOR SHOP

Protest Over Liquor Shop: मध्य प्रदेश के सागर जिले में मंगलवार को शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर लोग प्रदर्शन कर रहे थे. विरोध- प्रदर्शन में शामिल एक स्थानीय आम आदमी पार्टी के नेता ने आत्मदाह की कोशिश करते हुए खुद पर पेट्रोल डाल लिया, यह देख वहां जमा भीड़ हक्की-बक्की रह गए. चौंकाने वाली बात यह थी कि नेताजी के क्रांतिकारी कदम के बाद वहां खड़े किसी व्यक्ति ने माचिस में आग लगा दी, जिससे वहां भगदड़ मच गई. गनीमत थी कि पुलिस ने संभाल लिया वरना बड़ा हादसा हो सकता था.  

मामला छोटी बजरिया स्थित भीम वार्ड में स्थित शराब की एक दुकान की है, जिसको हटाने को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन हो रहा है. मंगलवार को विरोध-प्रदर्शन उस समय उग्र हो गया, जब एक स्थानीय आप नेता ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया. आप नेता के इस क्रांतिकारी कदम के लिए कोई तैयार नहीं था. नजारा देखकर सब हक्के-बक्के रह गए.

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पुलिस की सतर्कता और तत्परता से टला बड़ा हादसा

रिपोर्ट के मुताबिक भीम वार्ड के रहवासी लंबे समय से क्षेत्र में संचालित शराब दुकान को हटाने की मांग कर रहे हैं. मंगलवार को बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष शराब दुकान के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शराब की दुकान के कारण क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है और आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे महिलाओं और बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

आप नेता निर्मल रैकवार ने उठाया क्रांतिकारी कदम

बताया जाता है धरना-प्रदर्शन के दौरान अचानक स्थिति तब बिगड़ गई जब आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष निर्मल रैकवार ने विरोध के बीच अपने ऊपर बड़ी मात्रा में पेट्रोल डाल लिया. यह दृश्य देखते ही वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए मौके पर तैनात पुलिस ने बिना देर किए आप नेता को तत्काल अपने वाहन में बैठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया.

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चौंकाने वाली बात यह हुई कि किसी असामाजिक तत्व ने सड़क पर गिरे पेट्रोल पर माचिस की तीली जला दी. पेट्रोल में आग लगते ही लपटें तेजी से फैल गईं और कुछ ही क्षणों में आग ने उग्र रूप धारण कर लिया.उसी स्थान पर बड़ी संख्या में महिलाएं धरना दे रही थीं, अगर आग फैल जाती या आप नेता को आग पकड़ लेती तो स्थिति भयावह हो सकती थी.

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लंबे समय से लोग लिकर शॉप का विरोध कर रहे हैं

गौरतलब है भीम वार्ड के निवासी लंबे समय से शराब दुकान हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है, जिससे लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है. बीते 7 अप्रैल पर सड़क पर प्रदर्शन करने उतरे प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचे आप नेता के उठाए क्रांतिकारी कदम से आगजनी की घटना हो गई. हालांकि पुलिस और स्थानीय लोगों की सक्रियता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया. 

प्रदर्शनकारियों ने समझाने पर धरना खत्म कर दिया

मामले में क्षेत्रीय विधायक निर्मला सप्रे ने आश्वासन दिया कि स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाएगा. उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अपील भी की. बताया जाता है पुलिस और प्रशासन की समझाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने नायब तहसीलदार हेमराज मेहर को अपना ज्ञापन सौंपकर धरना समाप्त कर दिया है.

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