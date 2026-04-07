VIDEO: मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम ने खोल ली है पोहा की दुकान, स्टॉल पर बेचती नजर आईं, वायरल हो रहा वीडियो

Uma Bharati Viral Video: मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती टीकमगढ़ जिले में आज पोहा की दुकान बेचती नजर आई. पूर्व सीएम पोहा के स्टॉल से लोगों को पोहा परोसते कैमरे में कैद हुई हैं. भाजपा की तेज तर्रार नेता का नया अवतार जिले में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन के विरोध में सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि वो बेहद ही सहज भाव में लोगों को पोहा परोस रही है, जो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल पूर्व एमपी सीएम उमा भारती का नया अवतार लोगों को खूब भा रहा है. वीडियो में पोहा बेचती नजर आईं उमा भारती जिला प्रशासन के खिलाफ सांकेतिक विरोध प्रदर्शन कर रही हैं. फुटपाथ पर उमा भारती को पोहा बेचते देख आसपास से गुजर रहे लोग आश्चर्य में पड़ गए कि भाजपा नेता का ये क्या हाल हो गया?

फुटपाथ पर पोहा बेचकर पूर्व सीएम ने दुकानदारों का समर्थन किया

रिपोर्ट के मुताबिक जिले में अतिक्रमण के खिलाफ चल रही जिला प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ पोहा बेचकर पूर्व सीएम उमा भारती ने पीड़ित दुकानदारों समर्थन में सांकेतिक प्रदर्शन किया है. पोहा बेचकर पीड़ित दुकानदारों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश की है. उमा भारती ने जारी बयान में जिला प्रशासन की कार्रवाई को निंदनीय बताया है.

'मैं इन गरीबों के साथ हूं और देखती हूं कि कौन इनको हटाता है'

उमा भारती ने कहा कि हाथ ठेले वाले गरीब रोज कमाते- रोज खाते हैं, ऐसे में इनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे. पूर्व मध्य प्रदेश सीएम ने जिला प्रशासन को आड़ों हाथ लेते हुए कि, जिला प्रशासन को पहले अमीरों के अतिक्रमण हटाने चाहिए थे, लेकिन मगर ऐसा नहीं किया गया. उन्होंने आगे कहा कि, मैं इन गरीबों के साथ खड़ी हूं और देखती हूं कौन इनको हटाता है.

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बच्चे को पोहा परोस कर देती दिखी पूर्व सीएम उमा भारती

4 दर्जन सें अधिक अस्थाई दुकानों को शहर से हटा चुका है प्रशासन

गौरतलब है टीकमगढ़ जिला प्रशासन ने बीते सोमवार को भी शहर के प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया था और जिला प्रशासन की टीम ने सिविल लाइन रोड, अस्पताल चौराहा और ईदगाह के आसपास के फुटपाथों से अवैध रूप से लगी अस्थाई दुकानों और हाथ ठेलों को हटा दिया था.

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