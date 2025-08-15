विज्ञापन
विशेष लिंक

PMAY-G: आवास योजना; ग्रामीण हितग्राहियों को मिलेगी परंपरागत निर्माण की सौगात, MP में इतने घरों पर हुई स्टडी

PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत एसपीए भोपाल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मिशन निदेशालय के पीएमयू के अनुसंधान सलाहकार विंग के रूप में नामित किया गया है.

Read Time: 3 mins
Share
PMAY-G: आवास योजना; ग्रामीण हितग्राहियों को मिलेगी परंपरागत निर्माण की सौगात, MP में इतने घरों पर हुई स्टडी
PM Awas Yojana: ग्रामीण हितग्राहियों को मिलेगी परंपरागत निर्माण की सौगात, MP में इतने घरों पर हुई स्टडी

Pradhan Mantri Awas Yojana: मध्यप्रदेश के गांवों के पारंपरिक घरों और निर्माण तकनीकों को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से शुरू हुई प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप 2025 का समापन स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल में हुआ. दो महीने तक चले इस अनूठे सर्वे में 418 प्रशिक्षुओं ने प्रदेश के 55 जिलों और 224 ब्लॉकों में 6000 से अधिक तरीकों के ग्रामीण आवासों की स्टडी की. जिसमें स्थानीय डिज़ाइन, सामग्री और तकनीक की जानकारी जुटाई गई. इस अध्ययन से ग्रामीण परिवेश के हितग्राहियों को उन्हीं के परंपरागत आवास उपलब्ध कराने की पहल को बल मिलेगा. इससे ग्रामीणों को कम खर्च, सस्टेनेबल और उन्हीं के परिवेश जैसे घर जिल सकेंगे.

कितने इंटर्न थे?

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत एसपीए भोपाल को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मिशन निदेशालय के पीएमयू के अनुसंधान सलाहकार विंग के रूप में नामित किया गया है.

कार्यक्रम में 300 से अधिक प्रशिक्षु (इंटर्न) परिसर में उपस्थित रहे और लगभग 100 प्रशिक्षु ऑनलाइन जुड़े. सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए.

विविध भू-जलवायु और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के अनुरूप जलवायु अनुकूल और आपदा-प्रतिरोधी ग्रामीण आवास विकसित करने के लिए, राज्य के 146 सहयोगी संस्थानों से आए प्रशिक्षुओं ने स्थानीय आवासीय समाधान, निर्माण सामग्री और पारंपरिक तकनीकों का व्यापक सर्वे किया. इंटर्नशिप 3 जून 2025 को विकास भवन, भोपाल में आयोजित अभिविन्यास कार्यक्रम से शुरू हुई. इस दौरान एसपीए भोपाल के 20 संकाय सदस्यों और शोध सहयोगियों ने प्रशिक्षुओं को सतत मार्गदर्शन प्रदान किया.

यह भी पढ़ें : PM Awas Yojana: MP में 10 लाख नए PM आवास! प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी-2.0 में ये हैं स्पेशल फोकस ग्रुप

यह भी पढ़ें : आत्मनिर्भर... पॉलिटिक्स की वजह से कॉलेज का नहीं हो पा रहा था शुभारंभ! बच्चों ने ऐसे कर दिया लोकार्पण

यह भी पढ़ें : MP Bhulekh Portal: मध्यप्रदेश भूलेख पोर्टल जीआईएस 2.0 लॉन्च; जानिए नये वर्जन मिलेगी क्या सुविधाएं

यह भी पढ़ें : Mahtari Vandan Yojana से जुड़ेंगी नियद नेल्लानार गांवों की महिलाएं, शुरू हो गए आवेदन, जानिए क्या हैं नियम?

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Awas Yojana, Pradhan Mantri Awaas Yojana, PMAY-G, MP News, PM Awas
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com