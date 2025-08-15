विज्ञापन
आत्मनिर्भर... पॉलिटिक्स की वजह से कॉलेज का नहीं हो पा रहा था शुभारंभ! बच्चों ने ऐसे कर दिया लोकार्पण

MP News: स्थानीय लोगों ने छात्रों के इस साहसिक कदम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाने की मिसाल पेश की है. वहीं, यह घटना जिले के प्रशासन और नेताओं के लिए भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर क्यों एक तैयार भवन का लोकार्पण महीनों तक रोका गया.

MP News: स्टूडेंट्स ने क्यों खुद किया कॉलेज भवन का लोकार्पण

MP News: स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के अवसर पर मध्य प्रदेश के सतना जिले के शासकीय महाविद्यालय उचेहरा में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जब नाराज छात्र छात्राओं ने स्वयं अपने कॉलेज के नए भवन का लोकार्पण कर दिया. दरअसल, यह नवीन भवन लगभग छह माह पहले बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन राजनीतिक कारणों से इसका उद्घाटन लगातार टल रहा था. आधिकारिक तौर पर 15 अगस्त को लोकार्पण कार्यक्रम निर्धारित था, परंतु महाविद्यालय प्रबंधन ने खराब मौसम का हवाला देकर 14 अगस्त को ही इसे अचानक स्थगित कर दिया.

स्टूडेंट्स में बढ़ी नाराजगी

इस निर्णय से नाराज छात्रों और स्थानीय लोगों में भारी असंतोष फैल गया. स्वतंत्रता दिवस की सुबह सैकड़ों छात्र-छात्राएं और क्षेत्रवासी नए भवन के सामने इकट्ठा हुए. उन्होंने तिरंगा फहराया और औपचारिक तौर पर भवन को कॉलेज के उपयोग के लिए खोल दिया. इस दौरान देशभक्ति के नारे गूंजे और माहौल उत्साहपूर्ण रहा.

अब तक स्कूल भवन में चल रहा था कॉलेज

वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय उचेहरा एक पुराने स्कूल भवन में संचालित हो रहा है, जिससे छात्रों को जगह और सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ता है. लंबे समय से तैयार नए भवन का उपयोग न होने पर छात्रों में रोष बढ़ता जा रहा था. छात्रों का कहना है कि शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधा को राजनीतिक खींचतान की भेंट चढ़ाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

स्थानीय लोगों में हर्ष का माहौल

स्थानीय लोगों ने छात्रों के इस साहसिक कदम की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाने की मिसाल पेश की है. वहीं, यह घटना जिले के प्रशासन और नेताओं के लिए भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर क्यों एक तैयार भवन का लोकार्पण महीनों तक रोका गया. फिलहाल, छात्रों के इस कदम के बाद नए भवन का उपयोग शुरू होने की उम्मीद है.इस लोकार्पण समारोह के बाद क्षेत्रीय लोगों में हर्ष का माहौल है.

