IAS ने युवक को जड़े थप्पड़, पुजारी से बोले-तुम्हें रेत में गड़वा दूंगा, देखें वीडियो वायरल

IAS Officer News: मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट से जुड़ा एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नरसिंहपुर जिला पंचायत के सीईओ और आईएएस अधिकारी गजेंद्र सिंह नागेश एक युवक को थप्पड़ मारते और एक पुजारी को कथित रूप से धमकी देते नजर आ रहे हैं. यह घटना शनिवार की बताई जा रही है, जबकि वीडियो सोमवार को सामने आया है.

घाट के पास पेशाब करने पर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, बरमान रेत घाट के पास जनरल स्टोर चलाने वाला युवक दुकान के पीछे नर्मदा तट की ओर पेशाब करने गया था. उसी दौरान मौके पर पहुंचे जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने युवक पर आपत्ति जताई और गुस्से में उसे दो थप्पड़ मार दिए. वीडियो में उनके साथ मौजूद एक पुलिसकर्मी भी युवक को थप्पड़ मारता दिख रहा है. इतना ही नहीं, अधिकारी द्वारा दुकान तुड़वाने और दोबारा घाट क्षेत्र में नजर न आने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है.

बीच-बचाव करने पर पुजारी को दी गई धमकी

घटना के समय वहां मौजूद बरमान घाट के पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा ने जब हस्तक्षेप किया और शौचालय की व्यवस्था न होने की बात कही, तो अधिकारी और अधिक भड़क गए. पुजारी का आरोप है कि सीईओ ने उनसे कहा-“तुम्हें रेत में गड़वा दूंगा, जितना ऊपर दिख रहे हो उतना ही अंदर करवा दूंगा.” पुजारी कैलाश चंद्र मिश्रा ने इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर और एसपी को लिखित शिकायत सौंपी है और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

वीडियो वायरल होते ही बढ़ा आक्रोश

वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों में भारी आक्रोश है. लोगों का कहना है कि उच्च पद पर बैठे अधिकारियों का इस तरह का व्यवहार न केवल अमानवीय है, बल्कि कानून के खिलाफ भी है. कर्मकांडी ब्राह्मण संघ ने भी बरमान में पूजन-पाठ के लिए निर्धारित स्थान और पुजारी को दी गई धमकी को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए सीईओ पर कार्रवाई की मांग की है.

IAS अधिकारी का पक्ष

विवाद बढ़ने के बाद जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने सफाई देते हुए कहा कि मां नर्मदा सभी के लिए आस्था और गौरव का विषय हैं. जहां महिलाएं और परिवार मौजूद हों, वहां इस तरह की हरकत गलत है और उन्होंने इसी भावना के तहत नाराजगी जताई थी. हालांकि, वीडियो में दिख रहे व्यवहार और भाषा को लेकर प्रशासनिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है.

