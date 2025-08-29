विज्ञापन
"मां का अपमान कांग्रेस की पहचान..." PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी; MP-CG के सीएम ने दिया ऐसा जवाब

PM Modi Abuse Case: कांग्रेस और राजद की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था. इससे जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया.

PM Modi Abuse Case: बिहार के दरभंगा में कांग्रेस-आरजेडी के संयुक्त कार्यक्रम में कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता आक्रोशित हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है. वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने भी इस पर आपत्ति जताई है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक का है, जहां कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था.

मां का अपमान कांग्रेस की पहचान : CM मोहन यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत पूज्य माता जी के लिए जिस अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है, उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूं. ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती, बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है. ऐसी बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा, न ही देश बर्दाश्त करेगा. कांग्रेस और आरजेडी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए. माँ का अपमान कांग्रेस की पहचान."

बिहार की जनता निश्चित ही कांग्रेस-राजद को इस हरकत पर मुंहतोड़ जवाब देगी : CM साय

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि "कांग्रेस हमेशा से समाज के पिछड़े और आदिवासियों का अपमान करती रही है. मोदीजी को भी बार-बार इसलिए ही गालियाँ देते रहते हैं ये क्योंकि वे ओबीसी समाज से आते हैं. दिन-रात बिना थके, बिना रुके कार्य करने वाले, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस/राजद के राजनीतिक मंच से मोदीजी को गाली देने की जितनी भर्त्सना की जाय वह कम है. बिहार की जनता निश्चित ही कांग्रेस-राजद को इस हरकत पर मुंहतोड़ जवाब देगी."

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि "प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, वह कांग्रेस और राजद के नैतिक पतन को दर्शाता है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा के मंच से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना केवल शर्मनाक ही नहीं, बल्कि राजनीति के पतन की पराकाष्ठा है. मां सदा पूजनीय होती है. भारतीय संस्कृति में माँ को भगवान से भी ऊँचा दर्जा दिया गया है. माँ का अपमान करना केवल व्यक्तिगत आघात नहीं है, बल्कि पूरे समाज की मर्यादाओं पर चोट है. परंतु, आंखों पर नफ़रत की पट्टी बाँध लेने के कारण इन नेताओं को अब न अच्छाई दिखाई देती है और न ही समझ आ रहा है कि वे किस दिशा में जा रहे हैं."

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी. चौधरी ने विपक्ष पर राष्ट्र-विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियां विपक्ष की हताशा को दर्शाती हैं. उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसी नकारात्मकता को नकारें और देश के विकास में योगदान दें.

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन और उनका हर क्षण देश को समर्पित है. उनके परिवार के सभी सदस्य निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं. देश की जनता यह अच्छी तरह समझती है. जब से पीएम मोदी चुनावी राजनीति में आए हैं, जनता लगातार उनका समर्थन कर रही है. जब भी विपक्ष नकारात्मक और अभद्र भाषा का उपयोग करता है, जनता और मजबूती से उसका जवाब देती है. इस बार भी जनता ऐसी टिप्पणियों के खिलाफ पीएम मोदी के पक्ष में खड़ी होगी और नकारात्मक ताकतों को करारा जवाब देगी."

