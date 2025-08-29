"मां का अपमान कांग्रेस की पहचान..." PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी; MP-CG के सीएम ने दिया ऐसा जवाब

PM Modi Abuse Case: बिहार के दरभंगा में कांग्रेस-आरजेडी के संयुक्त कार्यक्रम में कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता और कार्यकर्ता आक्रोशित हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में प्रतिक्रिया दी है. वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने भी इस पर आपत्ति जताई है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला सिमरी थाना क्षेत्र के बिठौली चौक का है, जहां कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था.
कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की दिवंगत पूज्य माता जी के लिए जिस अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है, उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूं।— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 28, 2025
ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती, बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है। ऐसी बातों को न तो… pic.twitter.com/pWaQw7OM5F
मां का अपमान कांग्रेस की पहचान : CM मोहन यादव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत पूज्य माता जी के लिए जिस अभद्र भाषा का उपयोग किया गया है, उसकी कटु शब्दों में निंदा करता हूं. ये गाली की भाषा इस देश की नहीं हो सकती, बिहार की भाषा भी नहीं हो सकती है. ऐसी बातों को न तो बिहार बर्दाश्त करेगा, न ही देश बर्दाश्त करेगा. कांग्रेस और आरजेडी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए. माँ का अपमान कांग्रेस की पहचान."
बिहार की जनता निश्चित ही कांग्रेस-राजद को इस हरकत पर मुंहतोड़ जवाब देगी : CM साय
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि "कांग्रेस हमेशा से समाज के पिछड़े और आदिवासियों का अपमान करती रही है. मोदीजी को भी बार-बार इसलिए ही गालियाँ देते रहते हैं ये क्योंकि वे ओबीसी समाज से आते हैं. दिन-रात बिना थके, बिना रुके कार्य करने वाले, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस/राजद के राजनीतिक मंच से मोदीजी को गाली देने की जितनी भर्त्सना की जाय वह कम है. बिहार की जनता निश्चित ही कांग्रेस-राजद को इस हरकत पर मुंहतोड़ जवाब देगी."
कांग्रेस हमेशा से समाज के पिछड़े और आदिवासियों का अपमान करती रही है। मोदीजी को भी बार-बार इसलिए ही गालियाँ देते रहते हैं ये क्योंकि वे ओबीसी समाज से आते हैं।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) August 29, 2025
दिन-रात बिना थके, बिना रुके कार्य करने वाले, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी को कांग्रेस/राजद के राजनीतिक मंच से… pic.twitter.com/MBDeMoZbsM
छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी. चौधरी ने विपक्ष पर राष्ट्र-विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कहा कि ऐसी टिप्पणियां विपक्ष की हताशा को दर्शाती हैं. उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसी नकारात्मकता को नकारें और देश के विकास में योगदान दें.
उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन और उनका हर क्षण देश को समर्पित है. उनके परिवार के सभी सदस्य निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं. देश की जनता यह अच्छी तरह समझती है. जब से पीएम मोदी चुनावी राजनीति में आए हैं, जनता लगातार उनका समर्थन कर रही है. जब भी विपक्ष नकारात्मक और अभद्र भाषा का उपयोग करता है, जनता और मजबूती से उसका जवाब देती है. इस बार भी जनता ऐसी टिप्पणियों के खिलाफ पीएम मोदी के पक्ष में खड़ी होगी और नकारात्मक ताकतों को करारा जवाब देगी."
यह भी पढ़ें : 'कांग्रेस का कोई व्यक्ति...' MP के पूर्व CM ने कहा- PM मोदी पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ हो सख्त एक्शन
यह भी पढ़ें : MP News: लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार चल रहे कांग्रेसी पार्षद ने किया सरेंडर; कोर्ट में हुलिया बदलकर पहुंचा
यह भी पढ़ें : Bhind कलेक्टर से भिड़ गए थे विधायक जी; BJP ने लगा दी क्लास, भोपाल बुलाकर दी वार्निंग
यह भी पढ़ें : MP PCC Chief का मुख्य सचिव अनुराग जैन के एक्सटेंशन पर बड़ा बयान, जीतू पटवारी ने क्या कहा जानिए?
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं