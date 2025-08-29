'कांग्रेस का कोई व्यक्ति...' MP के पूर्व CM ने कहा- PM मोदी पर टिप्पणी करने वाले के खिलाफ हो सख्त एक्शन

Voter Adhikar Yatra Bihar: लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है. शुक्रवार को यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पहुंचे. इस दौरान पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिसने भी पीएम मोदी के खिलाफ गलत बयानी की है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. वहीं मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी.

दिग्विजय सिंह ने क्या कहा?

दिग्विजय सिंह ने दरभंगा में प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर कहा, "किसने बयान दिया, इसकी जांच-पड़ताल करनी चाहिए. कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री के परिवार पर किसी प्रकार का अपशब्द बोला जाए. कांग्रेस की ऐसी संस्कृति नहीं रही है. जिसने भी टिप्पणी की है, उसे पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए."

वहीं एसआईआर की निष्पक्षता पर कहा, "सवाल यह है कि बिहार में 'एसआईआर' पूरी निष्पक्षता के साथ हो रहा है या नहीं? अगर मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए या जोड़े जा रहे हैं, तो उसका आकलन सही तरीके से होना चाहिए. राहुल गांधी ने बहुत साधारण मांग रखी है कि हमें वो वोटर लिस्ट दे दीजिए, जिससे मशीन से हम पता लगा सकें कि किसी का नाम रिपीट तो नहीं है, किसी का पता फर्जी तो नहीं है, एक व्यक्ति के नाम कई जगह तो नहीं हैं. अगर इन सभी बातों की जानकारी चुनाव आयोग दे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी."

उन्होंने कहा, "हर वोटर का अधिकार है कि उसका वोट रजिस्टर हो. दूसरा अधिकार यह है कि वह जिसे चाहे उसे वोट डाले. वहीं, तीसरा अधिकार है कि जिसको वोट दिया गया है, उसे वोट पड़ा या नहीं पड़ा ये जानना. हमारा चौथा अधिकार है कि वोट की गिनती होनी चाहिए. आयोग का कहना है कि इसमें बहुत समय लगेगा, जो गलत है. वे काउंटिंग टेबल बढ़ा दें, जिसके बाद पांच से छह राउंड में पूरी काउंटिंग हो जाएगी. हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि लोगों के वोट करने के अधिकार को छीना जाए और गुजरात के लोगों के वोट को यहां पर रजिस्टर किया जाए."

बीजेपी के मंत्री ने क्या कहा था

मध्य प्रदेश के खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की असभ्य और आपत्तिजनक शब्दावली का कोई स्थान नहीं है. जनता इस अमर्यादित व्यवहार को कभी क्षमा नहीं करेगी. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपनी राजनीतिक कुंठा और हताशा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे वैश्विक नेता के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर अक्षम्य अपराध किया है. मंत्री सारंग ने राहुल गांधी से मांग की कि वे तुरंत सार्वजनिक रूप से देश की जनता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगें. उन्होंने कहा कि यदि राहुल गांधी ऐसा नहीं करते हैं तो जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी.

