MP News: लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार चल रहे कांग्रेसी पार्षद ने किया सरेंडर; कोर्ट में हुलिया बदलकर पहुंचा

Indore News: पुलिस ने लगभग दो महीने से फरार पार्षद की गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने पर 40 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. पुलिस द्वारा उसकी संपत्ति जब्त करने से एक दिन पहले ही उसने आत्मसमर्पण कर दिया.

Love Jihad Case Indore: लव जिहाद फंडिंग मामले में फरार चल रहे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने शुक्रवार सुबह वकील की वेशभूषा में जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया, इस दौरान उसने दाढ़ी और मूंछ भी कटवा ली थी कादरी पर 40 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस उसकी संपत्ति जब्त करने वाली थी, उससे पहले ही उसने सरेंडर कर दिया है, पुलिस ने अनवर की गिरफ्तारी कर 8 दिन का रिमांड मांगा है. अनवर पर आरोप है कि उसने हिंदू युवतियों से दुष्कर्म करवाया और लव जिहाद के आरोपियों को फंडिंग की. बाणगंगा थाना क्षेत्र में उसके खिलाफ दो मामले दर्ज हैं. पुलिस उसकी बेटी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि कादरी ने पुलिस द्वारा उसकी संपत्ति जब्त करने से एक दिन पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस ने लगभग दो महीने से फरार पार्षद की गिरफ्तारी में मददगार जानकारी देने पर 40 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था.

पुलिस के अनुसार, शहर के दो युवकों - साहिल शेख और अल्ताफ शाह - ने जून में पूछताछ के दौरान कथित तौर पर स्वीकार किया था कि कादरी ने उन्हें लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए तीन लाख रुपये दिए थे.

उन्होंने बताया कि दोनों को दो महिलाओं से बलात्कार और अन्य अपराधों के आरोप में अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया था. दोनों व्यक्तियों के बयानों के आधार पर, कादरी के खिलाफ आर्थिक प्रलोभन देकर लड़कियों/महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराने की साजिश में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया है.

बाणगंगा थाना प्रभारी सियारा सिंह ने कहा, 'आत्मसमर्पण की सूचना मिलने के बाद, एक टीम जिला न्यायालय भेजी गई और अदालत की अनुमति से उसे थाने ले जाया गया.'

'लव जिहाद' शब्द का इस्तेमाल दक्षिणपंथी संगठन यह दावा करने के लिए करते हैं कि मुस्लिम पुरुष दूसरे धर्मों की महिलाओं को प्रेम जाल में फँसाकर उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं. इससे पहले, इंदौर के कलेक्टर आशीष सिंह ने सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कादरी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया. अधिकारियों ने बताया कि पार्षद के खिलाफ विभिन्न थानों में 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

