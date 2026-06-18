पेट्रोल बम से दहशत: CCTV में कैद हुई वारदात, छतरपुर के बम्होरी में 6 दिन बाद भी आरोपी फरार

Petrol Bomb Attack Chhatarpur: छतरपुर जिले के बकस्वाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बम्होरी गांव में अज्ञात बदमाशों द्वारा पेट्रोल बम फेंककर दहशत फैलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. देर रात हुई इस घटना से पूरे गांव में भय का माहौल बन गया. सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. घटना को छह दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी और असुरक्षा की भावना बढ़ गई है. ग्रामीणों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जल्द कार्रवाई की मांग की है.

देर रात घर के बाहर फोड़ा गया पेट्रोल बम

जानकारी के अनुसार बम्होरी गांव निवासी केशव बिल्थरे और मनोज बिल्थरे के घर के सामने देर रात कुछ अज्ञात युवक पहुंचे. आरोप है कि बदमाशों ने बोतल में ज्वलनशील पदार्थ भरकर पेट्रोल बम के रूप में घर के सामने फेंका, जिससे तेज धमाका हुआ और इलाके में अफरा-तफरी मच गई. विस्फोट की आवाज सुनते ही आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे.

Petrol Bomb Attack Chhatarpur: सीसीटीवी में कैद घटना

CCTV फुटेज में कैद हुई पूरी घटना

घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में कुछ संदिग्ध युवक घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद गांव में चर्चा का माहौल है और लोग आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे घटना ने पूरे क्षेत्र का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.

ग्रामीणों में पुलिस के खिलाफ नाराजगी

घटना के बाद पीड़ित परिवार और ग्रामीणों ने तत्काल बम्होरी पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई थी. ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई. उनका कहना है कि छह दिन गुजर जाने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं. ग्रामीणों ने चौकी प्रभारी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र में असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पुलिस चौकी होने के बावजूद अपराधी बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. इससे लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में और गंभीर घटनाएं हो सकती हैं.

Petrol Bomb Attack Chhatarpur: पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने दर्ज की FIR

छतरपुर के एडिशनल एसपी आदित्य पटले ने बताया कि बकस्वाहा थाना क्षेत्र की बम्होरी चौकी में हुई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ लोगों ने शराब की बोतलों में पेट्रोल भरकर घर पर फेंका था. मामले में चार से पांच लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

आरोपियों की तलाश जारी

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच जारी है और आरोपियों की पहचान तथा गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. एडिशनल एसपी ने दावा किया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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