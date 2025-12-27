Tourist Place : नए साल में घूमिए MP की ये 5 खूबसूरत जगहें, जन्नत से कम नहीं इसकी सुंदरता, यहां मिलेगा स्वर्ग जैसा सुकून

Top 5 Places to Visit in Madhya Pradesh: अगर आप इस सर्दी या न्यू ईयर पर कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए मध्य प्रदेश सबसे बेस्ट (MP Tourist Place) होगा. यहां कई सारी ऐसी जगहें हैं, जहां आप छुट्टी का भरपूर आनंद उठा सकते हैं. दरअसल, मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध संस्कृति (Culture), प्राकृतिक सौंदर्य (Natural Beauty) और ऐतिहासिक स्थलों (Historical Site) के लिए पूरे भारत में मशहूर है. सिर्फ यही नहीं, यहां की कुछ जगहें खान-पान के लिए भी काफी जानी जाती है. ऐसे में आप सर्दियों के मौसम में मध्य प्रदेश के इन 5 जगहों पर खूब मजे कर पाएंगे.

पचमढ़ी की वादियां (Pachmarhi): पचमढ़ी की वादियां मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है. यह जाड़े के दिनों में घूमने के लिए बहुत ही बेहतरीन जगहों में शामिल है. पचमढ़ी को 'सतपुड़ा की रानी' यानी क्वीन ऑफ सतपुड़ा भी कहा जाता है. बता दें कि पचमढ़ी पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है. यहां की घाटियां, झरने, जंगल और सनसेट देखकर हर किसी का मन खुश हो जाता है. ऐसे में आप इस मौसम में यहां की हरी-भरी वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं. यहां आप बी फॉल्स, जटाशंकर, पांडव गुफाएं और अप्सरा विहार जैसे स्थलों पर घूम सकते हैं.

चित्रकूट (Chitrakoot): चित्रकूट धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम है. यहां मंदाकिनी नदी, कामदगिरि पर्वत, हनुमान धारा, स्फटिक शिलाऔर घने जंगल पर्यटकों को काफी पसंद आता है. यहां आने पर स्वर्ग जैसा अनुभव मिलता है. मंदाकिनी नदी के तट पर रामघाट स्थित है... जहां शाम की आरती में शामिल हो सकते हैं. इस घाट पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान स्नान किया था, इसी वजह से यह घाट काफी फेमस है.

खजुराहो (Khajuraho): खजुराहो अपने ऐतिहासिक मंदिरों और अद्भुत शिल्पकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है. यहां के मंदिरों की नक्काशी और वास्तुकला पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देती है. खजुराहो का मौसम सर्दियों के दिनों में काफी सुहावना होता है. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने की वजह से नए साल के मौके पर खजुराहो में देश-विदेश से भारी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं.

ओरछा की विरासत (Orchha): मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र स्थित ओरछा (Orchha) एक छोटा सा शहर है. यह शहर अपनी प्राचीन वास्तुकला के लिए सुप्रसिद्ध है. यहां के किले, महल और मंदिर आपको इतिहास की जानकारी देंगे. ओरछा स्थित झांसी रानी महल और राम राजा मंदिर पर्यटकों को काफी आकर्षित करते हैं.

मांडू (Mandu): मांडू ऐतिहासिक धरोहर और खुशियों के शहर से के नाम से मशहूर है. यहां आप प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाने के साथ ही कई एतिहासिक जगहों का भी दीदार कर सकते हैं. बता दें कि यहां पर्यटक दूर-दूर से ऐतिहासिक धरोहरों को देखने आते हैं. अगर आप मांडू की सैर करने जा रहे हैं, तो यहां मौजूद हिंडोला महल, मांडू का किला, जहाज महल और ईको पॉइंट जरूर जाएं.

