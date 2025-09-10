विज्ञापन

कभी सुने हैं Bhopal के पास के ये 5 हिल स्टेशन, खूबसूरती में स्विट्जरलैंड और स्कॉटलैंड को देते हैं टक्कर

Hill stations near Bhopal: भोपाल के आसपास वॉटरफॉल जैसी कई ऐसी दिल खुश कर देने वाली खूबसूरत जगहें हैं. ये हिल स्टेशन और पर्यटन स्थल आपको प्रकृति, इतिहास और अध्यात्म का अनोखा संगम दिखाते हैं.

भोपाल से कुछ घंटों की दूरी पर हैं ये शानदार हिल स्टेशन, ये जगहें आपको कर देंगी दीवाना

Hill Stations Near Bhopal: कई बार हम सोचते हैं कि हिल स्टेशन सिर्फ उत्तराखंड या हिमाचल में ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास भी कई खूबसूरत हिल स्टेशन और टूरिस्ट स्पॉट मौजूद हैं, जो किसी स्वर्ग से कम नहीं. यहां की हरियाली, झरने, ऐतिहासिक किले और धार्मिक स्थल यात्रियों को अलग ही सुकून का एहसास कराते हैं, तो अगर आप वीकेंड पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इन जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर जोड़ लें.

पंचमढ़ी: मध्यप्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड (Pachmarhi travel guide)

भोपाल से लगभग 206 किमी दूर पंचमढ़ी को 'सतपुड़ा की रानी' कहा जाता है. यह जगह कपल्स, परिवार और दोस्तों के साथ घूमने के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है. यहां के बी फॉल्स, अप्सरा विहार और पांडव गुफाएं पर्यटकों को खूब आकर्षित करती हैं. पास में स्थित राष्ट्रीय उद्यान में आपको हरे-भरे जंगल और जंगली जानवर भी देखने को मिलेंगे.

मांडू: इतिहास और रोमांस का संगम (Mandu tourism MP)

भोपाल से 287 किमी दूर स्थित मांडू अपने जहाज महल और प्राचीन वास्तुकला के लिए मशहूर है. यहां की खूबसूरती देखकर लगता है मानो आप किसी यूरोपीय शहर में हों. दो झीलों के बीच बना जहाज महल नाव जैसा दिखाई देता है और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है. ऐतिहासिक धरोहरों और हसीन बागों की वजह से मांडू पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन है.

पातालकोट घाटी: रहस्यमयी और हरी-भरी (bhopal ke pass hill station)

256 किमी दूर पातालकोट एक घाटी है, जो घने जंगलों और ऊंचे-ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई है. यह जगह ट्रेकिंग और एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए आदर्श है. यहां पहुंचकर आपको लगेगा कि आप प्रकृति की गोद में पहुंच गए हैं. पास का छिंदवाड़ा शहर भी घूमने और लोकल फूड चखने के लिए बेहतरीन जगह है.

माइकल हिल्स: प्राकृतिक संगम (Tourist places near Bhopal)

585 किमी दूर अमरकंटक के पास स्थित माइकल हिल्स से आपको जंगलों और नदियों का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा. यहां से नर्मदा और वैनगंगा नदियों का संगम नजर आता है. अमरकंटक शहर धार्मिक दृष्टि से भी बेहद खास है और वीकेंड गेटवे के लिए शानदार विकल्प है.

सांची स्तूप और भोजपुर मंदिर: इतिहास और अध्यात्म का संगम (Weekend getaways from Bhopal)

प्राकृतिक नजारों के अलावा भोपाल के पास कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल भी हैं. सांची स्तूप, जिसे सम्राट अशोक ने तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था, बौद्ध धर्म के प्रमुख स्मारकों में गिना जाता है. वहीं, भोजपुर मंदिर, जो भोपाल से 32 किमी दूर है, अधूरा होने के बावजूद विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग समेटे हुए है.

अमरगढ़ वॉटरफॉल्स: प्रकृति का अद्भुत नजारा (amarkantak hills)

भोपाल से 65 किमी दूर अमरगढ़ वॉटरफॉल मानसून सीजन में और भी खूबसूरत हो जाता है. करीब 50 फीट ऊंचाई से गिरता यह झरना चारों तरफ हरियाली से घिरा है और परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक के लिए शानदार जगह है.

