गर्दन उल्टी कर मेज में लगाई और पीठ पर अड़ा दी छड़ी, MP में बच्चों से हैवानियत करते कैमरे में कैद टीचर

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ. बच्चों के माता-पिता लगातार आरोप लगा रहे थे कि शिक्षक रोज बच्चों को मारते-पीटते हैं.

मध्यप्रदेश के सिवनी जिले से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में सरकारी प्राथमिक स्कूल के हेड टीचर मासूम बच्चों की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने कार्यवाई की है.

पहले दबाया मुंह, फिर रीढ़ पर रखा डंडा

घटना 26 अगस्त की है, जब कुरई ब्लॉक के अर्जीनी स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में आरोपी शिक्षक छह साल के छात्र रवि भलावी का मुंह दबाते नजर आते हैं. इसके बाद वह उसे जबरदस्ती जमीन पर लिटाकर उसकी रीढ़ पर डंडा रखकर दबाते हैं. इस यातना से बच्चे की पीठ पर गहरा घाव हो गया. वीडियो में आरोपी एक बच्ची को पीटते हुए भी देखा जा सकता है.

'अक्सर ऐसे ही टीचर बच्चों को मारता है'

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ. बच्चों के माता-पिता लगातार आरोप लगा रहे थे कि शिक्षक रोज बच्चों को मारते-पीटते हैं. मामला तब गंभीर हो गया, जब जिला पंचायत उपाध्यक्ष राकेश सनोडिया ने अचानक स्कूल का निरीक्षण किया. उन्होंने खुद देखा कि चौधरी बच्चों को पीट रहे हैं. परिजनों ने कहा कि उनके बच्चे लगातार मारपीट का शिकार हो रहे हैं और ऐसे शिक्षक पर तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

आरोपी को किया निलंबित

जिला प्रशासन ने वीडियो के आधार पर तीन सदस्यीय जांच समिति बनाई. समिति की रिपोर्ट के बाद जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके ने महेश चौधरी को निलंबित कर दिया और उन्हें घंसौर खंड शिक्षा कार्यालय से अटैच कर दिया.

पीड़ित छात्र के पिता ने कराई एफआईआर दर्ज

इस बीच पुलिस ने भी कार्रवाई की है. पीड़ित छात्र के पिता विजय भलावी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई. शिक्षक पर धारा 296, 115(2) BNS और एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज हुआ है. पीड़ित बच्चे के इलाज की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है.

इस घटना ने पूरे सिवनी में आक्रोश फैला दिया है. अभिभावकों और ग्रामीणों का कहना है कि जिन स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया और सुरक्षित रखा जाना चाहिए, वहां मासूमों को लगातार पीटा जा रहा है.

