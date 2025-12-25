शिक्षक SIR में लगे, कैसे हो पढ़ाई? एक ब्लैकबोर्ड, तीन क्लास और परेशान छात्र: MP के स्कूल की ग्राउंड रिपोर्ट

मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में इन दिनों बच्चों की पढ़ाई सरकारी ड्यूटी की भेंट चढ़ रही है. सरकार ने भले ही शिक्षा का बजट 41 फीसदी तक बढ़ा दिया हो, लेकिन फिर भी साक्षरता दर सुधरने के बजाय लगातार घट रही है. हालात यह हैं कि राज्य के हजारों शिक्षक क्लास में बच्चों को पढ़ाने के बजाय घर-घर जाकर मतदाता सूचियां और सरकारी फाइलें चेक करने में लगे हैं. इस वजह से आगर मालवा जिले के स्कूल का क्या हाल है, खुद ही जान लीजिए.

दो कमरों का स्कूल, 55 बच्चे, एक टीचर

आगर मालवा के खेड़ा माधोपुर गांव के स्कूल में बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है. क्यों कि इनको पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी जो है. मास्टरसाहब की ड्यूटी को एसआईआर में लगा दी गई. अब दो कमरों में चल रहे स्कूल में 55 बच्चों तो प़ाने के लिए सिर्फ़ एक ही शिक्षक है. आप खुद ही सोचिए कि 55 बच्चों को अकेला शिक्षक पढ़ा सकता है क्या. NDTV की ये ग्राउंड रिपोर्ट शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करने वाली है.

मास्टर साहब तो SIR के काम में लगे हैं

55 बच्चों पर एक टीचर होने की वजह भी आपको विस्तार से बताते हैं. दरअसल स्कूल में पढ़ाने वाले दूसरे शिक्षक नवंबर से SIR में लगे हैं. नतीजा ये कि एक ही ब्लैकबोर्ड पर एक साथ तीन-तीन कक्षाओं को पढ़ाया जा रहा है. नतीजन पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है. ये सच्चाई सिर्फ खेड़ा माधोपुर गांव के स्कूल की ही नहीं है. राज्य के 92 हजार स्कूलों में 22% शिक्षक सरकारी कामों में लगाए गए हैं, जबकि बजट बढ़ने के बावजूद साक्षरता दर घट गई है. सवाल यही है जब शिक्षक ही क्लास में नहीं होंगे, तो शिक्षा सुधरेगी कैसे? हालांकि सरकार खुद कह रही है फिलहाल वब 76000 अतिथि शिक्षकों से काम चला रही है

एक ही शिक्षक पांच क्लास को पढ़ा रहा

खेड़ा माधोपुर गांव में 2 कमरों में पहली से पांचवी तक के 55 बच्चे पढ़ते हैं, फिलहाल इन सब बच्चों को हिन्दी,अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सभी विषय एक शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं. क्यों कि दूसरे शिक्षक पर तो पहले घर-घर सर्वे की जिम्मेदारी थी. अब एसआईआर की दूसरी ज़िम्मेदारी उनको दे दी गई है. हालात ये है कि बोर्ड के एक हिस्से में शिक्षक चौथी क्लास को पढ़ाते हैं, तो दूसरे हिस्से में पांचवीं को पढ़ाते हैं. दूसरी क्लास में एक बोर्ड में तीन हिस्से बनाए गए हैं,. इस पर पहली, दूसरी और तीसरी क्लास को पढ़ाया जा रहा है.

शिक्षक भारत कुमार अपनी बेबसी जाहिर करते हुए कहते कहा कि "मैं अकेला क्या-क्या पढ़ाऊं? कभी अंग्रेजी लिखने को बोलता हूं, तो बच्चे बातें करने लगते हैं. चौथी और पांचवीं के बच्चों को एक साथ बिठाना पड़ता है, क्योंकि मेरे साथी शिक्षक बीएलओ ड्यूटी में हैं. वह चौथी और पांचवी क्लास को पढ़ाते थे."

शिक्षक ही नहीं छात्र भी परेशान

स्कूल में चल रही इस तरह की पढ़ाई से सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि छात्र भी परेशान हैं. छात्र राज ने कहा कि सर इधर आते हैं तो बच्चे उधर चिल्लाते हैं. इसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं. सर जब उधर चले जाते हैं तो हमको क्या बताएंगे.

दरअसल 65000 बीएलएओ 4 नवंबर से घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटा रहे थे ,जिसमें बड़ी तादाद शिक्षक भी शामिल हैं. कई तो ऐसे शिक्षकों को इस काम में लगाया गया, जो उन स्कूलों में पढ़ाते हैं जहां एक ही शिक्षक तैनात हैं. कई अतिथि शिक्षकों की भी ड्यूटी लगा दी गई..