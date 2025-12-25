विज्ञापन
नर्स ने एनेस्थीसिया ओवरडोज से की आत्महत्या, ल‍िव इन पार्टनर ने ‘मुंहबोला भाई’ बनकर अस्पताल में कराया भर्ती

भोपाल के कोलार क्षेत्र में 30 वर्षीय नर्स मेघा यादव की एनेस्थीसिया ओवरडोज से मौत हो गई. वह चार साल से लिव-इन रिलेशनशिप में थी. परिजनों ने युवक पर शादी से मुकरने और मानसिक तनाव देने का आरोप लगाया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कोलार थाना क्षेत्र से एक दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां 30 वर्षीय नर्स ने एनेस्थीसिया का ओवरडोज लेकर आत्महत्या कर ली. युवती की पहचान मेघा यादव के रूप में हुई है, जो जेके हॉस्पिटल के पास किराए के मकान में रह रही थी और उसी अस्पताल में नर्स के पद पर कार्यरत थी. बुधवार रात ओवरडोज लेने के बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गुरुवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

बताया जा रहा है कि मेघा पिछले चार साल से एक युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. ओवरडोज लेने के बाद उसी युवक ने उसे बेहोशी की हालत में जेके हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. हालांकि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद युवक वहां से चला गया, जिससे पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. भोपाल की कोलार थाना पुल‍िस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि यह पूरी तरह आत्महत्या का मामला है या इसके पीछे कोई और वजह भी है.

सुसाइड से पहले की आखिरी बातचीत 

परिजनों के अनुसार, सुसाइड से कुछ समय पहले मेघा ने अपने भांजे से फोन पर बात की थी और उस वक्त वह सामान्य लग रही थी. बाद में उसी रात युवक ने मेघा के मोबाइल से कॉल कर परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराने की सूचना दी. जब परिवार अस्पताल पहुंचा, तो मेघा तो भर्ती थी, लेकिन युवक वहां मौजूद नहीं था और उसका मोबाइल भी स्विच्ड ऑफ आ रहा था.

परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

परिजनों का आरोप है कि युवक ने शादी का वादा कर लंबे समय तक मेघा के साथ संबंध बनाए, लेकिन बाद में शादी से इनकार करने लगा. इस कारण मेघा मानसिक तनाव में थी. मृतका के छोटे भाई राजा यादव ने बताया कि दोनों के रिश्ते की जानकारी परिवार को थी और वे शादी के लिए भी तैयार थे. करीब छह महीने पहले युवक ने शादी को लेकर बातचीत की थी, लेकिन पिछले चार महीनों से वह मुकरने लगा और बातचीत भी कम कर दी थी.

अस्‍पताल में भर्ती करवाने के बाद ल‍िव इन पार्टनर लापता

मीड‍िया की खबरों के अनुसार कोलार थाना प्रभारी संजय सोनी ने बताया कि बुधवार रात एक युवक मेघा को अस्पताल लेकर पहुंचा और खुद को उसका मुंहबोला भाई बताते हुए भर्ती कराया. इसके बाद वह अस्पताल से चला गया. अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. फॉरेंसिक टीम ने युवती के कमरे की जांच की, जहां से कुछ मेडिकल सामग्री जब्त की गई है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि एनेस्थीसिया कहां से और कैसे लिया गया?

