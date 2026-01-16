मध्य प्रदेश: शिवपुरी से आई प्लेन क्रैश की खबर, ग्वालियर तक मचा हड़कंप... प्रशासन पहुंचा तो पीट लिया माथा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के नरवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लोगों ने अफवाह उड़ा दी कि हवाई जहाज आसमान से गिरा है, जिसमें से धुआं निकल रहा है. इस अफवाह के बाद प्रशासन हरकत में आया और कई टीमें जांच के लिए मौके पर रवाना की गई, लेकिन जब जांच टीम मौके पर पहुंची तो हैरान रह गई.

स्थानीय लोगों ने उड़ाई अफवाह

दरअसल, कोई हवाई दुर्घटना नहीं था, बल्कि आसमान से उड़ता हुआ एक हवाई जहाज रूपी शक्ल का बैलून नीचे गिरा था. इस सूचना के बाद प्रशासन पूरी तरह इधर से उधर परेशान होता हुआ दिखाई दिया. इतना ही नहीं ग्वालियर से लेकर शिवपुरी जिले के प्रशासन के बीच आपसी फोन और संदेश भेजे जाते रहे.

प्रशासन ने दी सख्त हिदायत- 'ना उड़ाए अफवाह'

नरवर थाना क्षेत्र में रात के समय हुई हवाई दुर्घटना की झूठी सूचना को लेकर प्रशासन परेशान हालत में जब मौके पर पहुंचा तो देखा एक बैलून नीचे गिरा है और इसे लेकर अफवाह फैलाई गई है... इसके बाद प्रशासन ने स्थानीय लोगों पर सख्त हिदायत दी. प्रशासन ने कहा कि कोई भी इस तरह की अफवाह ना उड़ाए. इससे लोगों को पैनिक होता है और प्रशासन परेशान...

आसमान से गिरा हवाई जहाज... निकल रहा था धुआं

पुलिस के मुताबिक, स्थानीय लोगों का कहना था कि आसमान से एक हवाई जहाज जमीन पर गिरा है, जिसमें से धुआं निकल रहा है. इस सूचना को लेकर प्रशासन पूरी तरह परेशान हालत में नजर आया, लेकिन यह खबर पूरी तरह गलत साबित हुई और आसमान से उड़ता हुआ एक छोटा सा हवाई जहाज रूपी बैलून नीचे गिरा था. इसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली.

