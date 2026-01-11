मध्य प्रदेश के इस जिले में रहते हैं सबसे कम पढ़े-लिखे लोग ! कहलाता है भारत का निरक्षर जिला, आंकड़े देख हो जाएंगे हक्का बक्का!

Low Literacy District in India: अगर कम साक्षरता वाले राज्य का जिक्र होता है तो बिहार का नाम सबसे पहले आता है... 2011 की जनगणना के अनुसार, बिहार, भारत का सबसे कम साक्षरता वाला यानी सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है. यहां की साक्षरता दर लगभग 61.80 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 71.20% है और 51.50 प्रतिशत महिलाएं साक्षर है... लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का कौन सा जिला सबसे कम पढ़ा लिखा है. आप ये सोच रहे होंगे कि सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार है, तो यहां का ही कोई जिला होगा जो सबसे कम साक्षर की लिस्ट में शामिल होगा... लेकिन आप गलत है. आज हम यहां आपको बताएंगे कि भारत में कौन सा जिला सबसे कम पढ़ा लिखा है...

भारत के इस जिले में सबसे कम पढ़े लिखे हैं लोग

बता दें कि भारत का सबसे कम पढ़ा-लिखा जिला मध्य प्रदेश में मौजूद है. 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा गांव का साक्षरता दर मात्र 36.10 प्रतिशत है. दरअसल, यह जिला कोई और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का अलीराजपुर (Alirajpur) है. 2011 के जनगणना के मुताबिक, अलीराजपुर में सबसे कम पढ़े-लिखे लोग रहते हैं और इसकी औसत साक्षरता दर मात्र 36.10 प्रतिशत है.

आलीराजपुर मध्य प्रदेश समेत पूरे भारत का सबसे निरक्षर जिला है. यहां 64% आबादी पढ़-लिख नहीं सकती. 2011 की जनगणना में साक्षरता दर सिर्फ 36.10% दर्ज हुई. आलीराजपुर की जनसंख्या 7,28,999 है, जिसमें से 4,66,559 लोग निरक्षर हैं.

मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में शिक्षा की कमी सबसे बड़ी समस्या है. यहां पुरुषों की साक्षरता दर 51.92 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर 35.54 प्रतिशत है. बता दें कि यहां हर 10 में से 7 लोग पढ़-लिख नहीं सकते हैं.

ये 5 जिला सबसे कम पढ़-लिखा

भारत का दूसरा सबसे कम शिक्षित जिला छत्तीसगढ़ का बीजापुर (40.86%) है. वहीं तीसरे स्थान पर दंतेवाड़ा (42.12%)

जिला है, जबकि मध्य प्रदेश का झबुआ (43.30%) जिला चौथे स्थान पर है. ओडिशा के नबरंगपुर (46.43%) पांचवें स्थान पर है.

अलीराजपुर जिला में लोग कितने हैं पढ़ें-लिखे

अलीराजपुर जिला महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा के पास मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है. यह 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग होकर अलग जिला बना. इस जिले में 5 तहसील (अलीराजपुर, जोबट, सोंडवा, कट्टीवाड़ा और चंद्र शेखर आजाद नगर ) और 288 ग्राम पंचायत है. वहीं कुल 552 गांव हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार, अलीराजपुर जिले का कुल क्षेत्रफल 3,182.00 वर्ग किमी है. वहीं यहां की जनसंख्या 7,28,999 है, जिसमें से 4,66,559 लोग निरक्षर हैं.

