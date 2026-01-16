Indore Contaminated Water: भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 24वीं मौत, उल्टी दस्त के बाद महिला की बिगड़ी थी हालत

Indore Contaminated Water: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के इंदौर (Indore) के भागीरथपुरा (Bhagirathapura) में दूषित पानी पीने की वजह से अब 24वीं मौत भी हो गई है. 78 वर्षीय सुभद्राबाई का इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है. जानकारी के मुताबिक, सुभद्राबाई को उल्टी दस्त की शिकायत थी, जिसके बाद उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था.

सुभद्राबाई को उल्टी दस्त की थी शिकायत

दरअसल, सुभद्राबाई को उल्टी दस्त की शिकायत थी. लेकिन 27 दिसंबर से उनकी सेहत बिगड़ने लगा. वहीं 29 दिसंबर को हालत ज्यादा खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया. हालांकि दो दिन बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन 5 जनवरी को दोबारा दिक्कत आई.

गुरुवार को सुभद्राबाई की हो गई मौत

जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें दूसरे हॉस्पिटल रेफर करने की सलाह दी. इस पर इसी दिन उन्हें मेट्रो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई.

सरकारी दस्तावेजों में 15 मौतें

वही अभी भी मौत के आंकड़ों को लेकर सरकारी रिकॉर्ड में कोई सफाई नहीं है. गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान जब हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मौत के आंकड़ों पर सवाल किया तब सरकारी 15 मौतें ही स्पष्ट हुई. दरअसल, इस दौरान 21 मौतों की बात स्वीकारी गई है. जिसमें से 15 व्यक्तियों की मौत दूषित पानी से हुई है. जबकि शेष छह की मौत अन्य बीमारियों से हुई है. इस सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी मौत को दूषित पानी से होने से नकारा है.

गुरुवार के दिन 116 नए मरीज आए हैं, जिसमें 6 डायरिया के हैं... फिलहाल 17 मरीज अस्पताल में भर्ती है जिनमें 11 वार्ड के अंदर और 6 आईसीयू में है.

