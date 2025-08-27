विज्ञापन
पुष्पक विमान vs राइट ब्रदर्स की उड़ान; MP में शिवराज सिंह चौहान का बयान, BJP-कांग्रेस में घमासान

MP Politics: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हनुमान को अंतरिक्ष यात्री बताने के बाद शिवराज सिंह चौहान के 'पुष्पक विमान राइट ब्रदर्स के प्लेन से भी पुराना है' बयान पर मध्यप्रदेश में सियासत शुरू हो गई है.

MP Politics: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने 25 अगस्त 2025 को आईआईएसईआर (भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान) भोपाल के दीक्षांत समारोह में कहा कि भारत के पास राइट ब्रदर्स से बहुत पहले ही पुष्पक विमान था. उन्होंने दावा किया कि महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णित अस्त्र-शस्त्र आज के  ड्रोन और मिसाइल आधुनिक तकनीक के समान ही थे. कृषि मंत्री का यह बयान बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के उस कथन से मिलता-जुलता है, जिसमें उन्होंने भगवान हनुमान को पहला अंतरिक्ष यात्री बताया था. शिवराज सिंह चौहान के इस बयान के बाद फिर से बहस छिड़ गई.

भारत ने ज्ञान का प्रकाश दिया : शिवराज

शिवराज सिंह ने कहा कि भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है. जब दुनिया के तथाकथित विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थीं. यह वो धरती है जब दुनिया अज्ञान के अंधकार से ढकी थी, तब भारत ने ज्ञान का प्रकाश दिया.

सियासत जारी

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हनुमान को अंतरिक्ष यात्री बताने के बाद शिवराज सिंह चौहान के 'पुष्पक विमान राइट ब्रदर्स के प्लेन से भी पुराना है' बयान पर मध्यप्रदेश में सियासत शुरू हो गई है.

कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने कहा "वर्तमान युग आधुनिक युग है हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, हमारे दोनों केंद्रीय मंत्री धर्म की बातें कर जनता को गुमराह कर रहे हैं. जानकारी भी सही नहीं दे रहे हैं. जिस पुष्पक विमान की बात शिवराज जी कर रहे हैं वह पुष्पक विमान सीता जी के हरण के लिए रावण ने इस्तेमाल किया था, यह हमने ग्रन्थों में पढ़ा है. ऐसे में ग्रंथों की भी जानकारी गलत तरीके से दे रहे हैं. अब जनता समझ चुकी है कि राम के नाम पर, भगवान के नाम पर राजनीति कर वोट चोर पार्टी लगातार मूर्ख बना रही है."

वहीं बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताते हुए कहा "कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है. कांग्रेस पार्टी भगवान राम को और रामसेतु को भी काल्पनिक कहती थी, कांग्रेस सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति और सनातन का विरोध कर सकती है.और सनातन के विरोध में आयोजन करवा सकती है."

