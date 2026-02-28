दिल्ली दरबार में एमपी की दस्तक: अमित शाह से मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं की मुलाकात

विज्ञापन
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 28 फरवरी को दिल्ली दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से अहम माना जा रहा है. उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, और अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राजनीतिक समीकरणों, संगठनात्मक फेरबदल और वित्तीय मामलों पर चर्चा की.

MP Leaders Delhi Visit: मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है. 28 फरवरी को द‍िल्‍ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दिल्ली दौरा महज शिष्टाचार मुलाकात नहीं, बल्कि सत्ता और संगठन के गलियारों में बड़ी हलचल का संकेत दे रहा है. दिल्ली पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. सूत्रों के मुताबिक बैठक में सिर्फ औपचारिक बातें नहीं हुईं, बल्कि राजनीतिक समीकरणों और प्रशासनिक मुद्दों पर गहन चर्चा हुई.

एमपी भाजपा नेताओं की इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक हलकों में खास चर्चा इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में अमित शाह के कार्यालय से प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता को फोन कॉल की खबर ने पहले ही अटकलों को हवा दे दी थी. ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव की दिल्ली मौजूदगी और शाह से सीधी बातचीत ने संकेतों को और गहरा कर दिया है.

दिल्ली प्रवास के दौरान सरकार का एक और एजेंडा है केन्द्र से इस वित्त वर्ष की बची हुई राशि का जल्द से जल्द भुगतान हो सके. मुख्यमंत्री मोहन यादव केंद्र के कई मंत्रियों से मुलाकात कर लंबित राशि 31 मार्च 2026 से पहले जारी करने का आग्रह कर रहे हैं. सूत्र बताते हैं कि आने वाले दिनों में विभागीय मंत्री और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी भी दिल्ली पहुंचकर संबंधित मंत्रालयों में फॉलोअप करेंगे.
दौरा सिर्फ राजनीतिक नहीं 

दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मध्‍य प्रदेश प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ मुलाकात की. आधिकारिक तौर पर इसे सौजन्य भेंट बताया गया, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि प्रदेश संगठन में संभावित बदलाव, निगम-मंडलों में नियुक्तियां और भविष्य की रणनीति पर गंभीर चर्चा हुई है. 

प्रदेश में आगामी समय में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों और संगठनात्मक फेरबदल की संभावना से इन मुलाकातों को जोड़कर देखा जा रहा है. इसी बीच पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने भी दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. मुलाकात में DRDO द्वारा पूज्य दादा गुरु के वैज्ञानिक अध्ययन और बलिदानी वीरनारी कार्यक्रम जैसे विषयों पर चर्चा हुई. 

विजयवर्गीय अमित शाह से म‍िले

वहीं कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी गृहमंत्री अमित शाह से अलग मुलाकात की, जिससे सियासी गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है. हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दिल्ली में समानांतर सक्रियता भी प्रदेश की अंदरूनी राजनीति का हिस्सा हो सकती है. मुख्यमंत्री का यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब प्रदेश की वित्तीय जरूरतें, संगठनात्मक समीकरण और केंद्र-राज्य तालमेल तीनों अहम मोड़ पर हैं.

