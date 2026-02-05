MP की राजधानी में युवतियों को निशाना बनाने वाला 'सीरियल कटर मैन' गिरफ्तार, इस वजह से करता था हमला

MP News Bhopal Crimes: लगभग एक हफ्ते तक मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल (Bhopal) में युवतियों को दहशत में रखने वाले भोपाल का 'सीरियल कटर मैन' (Serial Cutter Man) गिरफ्तार हो गया है, पुलिस (Bhopal Police) के मुताबिक पत्नी से झगड़े का गुस्सा वो युवतियों पर हमला कर निकाल रहा था. पुलिस के अनुसार अचानक हमले कर शहर को हिला देने वाला आरोपी मिनाल इलाके से गिरफ्तार किया गया, जहां वह आम लोगों के बीच ही छिपकर रह रहा था. आरोपी सागर जिले का रहने वाला है और शुरूआती जांच में सामने आया है कि वह लंबे समय से वैवाहिक विवादों से जूझ रहा था, जिसके चलते वह हिंसक हो गया.
पुलिस ने क्या कहा?
जांच अधिकारियों ने बताया कि आरोपी का अपनी पत्नी से लगातार झगड़ा चल रहा था. मानसिक रूप से अस्थिर स्थिति में उसने अकेली चल रही युवतियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और बिना किसी उकसावे के उन पर हमला करने लगा. पुलिस का मानना है कि ये हमले पूरी तरह से सुनियोजित नहीं थे, बल्कि गुस्से के अचानक विस्फोट का नतीजा थे. जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा कि यह गुस्से को गलत दिशा में निकालने का स्पष्ट मामला है.
यहां हुई थीं हमले की घटनाएं
हमले गुरुवार रात करीब साढ़े दस से ग्यारह बजे के बीच हुए. दो घटनाएं पिपलानी इलाके में सामने आईं, जबकि तीसरी घटना अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में हुई. पीड़ितों में दो कॉलेज छात्राएं और एक बारहवीं कक्षा की छात्रा शामिल हैं. सभी को धारदार कटर से घायल किया गया.
पहचान से बचने के लिए आरोपी मास्क पहनता था और वह बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करता था. हालात को और खतरनाक बना दिया था उन इलाकों की खराब स्ट्रीट लाइट्स ने, जो कई दिनों से बंद पड़ी थीं और आरोपी को वारदात कर भागने का मौका मिल रहा था.
ऐसे चलाया गया सर्च अभियान
आरोपी की तलाश हाल के महीनों में चलाए गए सबसे बड़े अभियानों में से एक रही. छह दिनों तक पुलिस की 25 से अधिक टीमें लगातार काम करती रहीं. साइबर सेल और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीमें हर संभावित सुराग की गहन जांच कर रही थीं.
पुलिस का कहना है कि उन्हें यह भी सूचना मिली थी कि आरोपी अयोध्या नगर क्षेत्र में घूम रहा है और एक और हमले की तैयारी में है. सूचना मिलते ही टीमें सक्रिय हुईं और जल्द ही आरोपी को दबोच लिया गया. आरोपी की गिरफ्तारी पर पहले ही 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था.
बीते कुछ दिनों तक हालात ऐसे थे कि माता पिता अपनी बेटियों को शाम के बाद बाहर भेजने से डर रहे थे. कॉलेज छात्राओं ने अपने रोजमर्रा के रूटीन बदल लिए थे और कई मोहल्ले एक अनदेखे हमलावर की आशंका में जी रहे थे. अब आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है. भोपाल को उम्मीद है कि डर और असुरक्षा का यह अध्याय अब समाप्त हो गया है.
