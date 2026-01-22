Chhattisgarh: बलौदा बाजार के स्टील प्लांट में ब्लास्ट से 7 मजदूरों की मौत, कई झुलसे

Baloda Bazar Steel Plant Blast: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 7 मजदूरों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, बकुलाही स्थित रियल इस्पात प्लांट (Real Steel Plant) में हादसा हुआ है. प्लांट के डीएससी कोयला भट्टे में अचानक विस्फोट से 7 से अधिक मजदूरों की जान चली गई. ब्लास्ट के दौरान मजदूर भट्ठे के आसपास सफाई का काम कर रहे थे, तभी वह गर्म कोयले से झुलस गए.

विस्फोट में कुछ अन्य मजदूर घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. आग की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई और आग बुझाई. ब्लास्ट इतना तेज था कि आसमान में कई मीटर ऊपर तक काले धुएं का गुबार उठ गया और बिल्डिंग की दीवार भी काली हो गई थी. परिसर में आसपास राख और जला हुआ कोयला बिखरा पड़ा है.

पुलिस कर रही पूछताछ

हादसे में निपनिया चौकी और भाटापारा ग्रामीण पुलिस जांच में जुटी हुई है. विस्फोट की वजह क्या रही है, अभी इस बारे में पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों में लापरवाही की आशंका जताई है.

प्लांट प्रबंधन नहीं दे रहा कोई जानकारी

हादसे के बाद सबसे गंभीर बात यह सामने आ रही है कि प्लांट प्रबंधन की ओर से अब तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की जा रही है, न तो मृतकों की सही संख्या की पुष्टि की गई है और न ही हादसे के कारणों को लेकर कोई बयान दिया गया है. इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

घायल मजदूरों के नाम

मोताज अंसारी (26), कारपेंटर, कांट्रेक्टर – एमएस

सराफत अंसारी (32), कारपेंटर – एमएस

साबिर अंसारी (37), कारपेंटर – एमएस

काल्पू भुइयां (51), हेल्पर – अशोक यादव

रामू भुइयां (34), हेल्पर – अशोक यादव

