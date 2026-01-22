विज्ञापन
विशेष लिंक

Chhattisgarh: बलौदा बाजार के स्टील प्लांट में ब्लास्ट से 7 मजदूरों की मौत, कई झुलसे

छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में स्थित रियल इस्पात प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां डीएससी कोयला भट्टे में विस्फोट होने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है. विस्फोट के दौरान कुछ अन्य मजदूर घायल भी हुए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Chhattisgarh: बलौदा बाजार के स्टील प्लांट में ब्लास्ट से 7 मजदूरों की मौत, कई झुलसे

Baloda Bazar Steel Plant Blast: छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां 7 मजदूरों की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, बकुलाही स्थित रियल इस्पात प्लांट (Real Steel Plant) में हादसा हुआ है. प्लांट के डीएससी कोयला भट्टे में अचानक विस्फोट से 7 से अधिक मजदूरों की जान चली गई. ब्लास्ट के दौरान मजदूर भट्ठे के आसपास सफाई का काम कर रहे थे, तभी वह गर्म कोयले से झुलस गए.

विस्फोट में कुछ अन्य मजदूर घायल भी हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. आग की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ी भी पहुंच गई और आग बुझाई. ब्लास्ट इतना तेज था कि आसमान में कई मीटर ऊपर तक काले धुएं का गुबार उठ गया और बिल्डिंग की दीवार भी काली हो गई थी. परिसर में आसपास राख और जला हुआ कोयला बिखरा पड़ा है.

Latest and Breaking News on NDTV

पुलिस कर रही पूछताछ

हादसे में निपनिया चौकी और भाटापारा ग्रामीण पुलिस जांच में जुटी हुई है. विस्फोट की वजह क्या रही है, अभी इस बारे में पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर सुरक्षित कर लिया है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच में सुरक्षा मानकों में लापरवाही की आशंका जताई है.

Latest and Breaking News on NDTV

प्लांट प्रबंधन नहीं दे रहा कोई जानकारी

हादसे के बाद सबसे गंभीर बात यह सामने आ रही है कि प्लांट प्रबंधन की ओर से अब तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की जा रही है, न तो मृतकों की सही संख्या की पुष्टि की गई है और न ही हादसे के कारणों को लेकर कोई बयान दिया गया है. इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

घायल मजदूरों के नाम

  • मोताज अंसारी (26), कारपेंटर, कांट्रेक्टर – एमएस
  • सराफत अंसारी (32), कारपेंटर – एमएस
  • साबिर अंसारी (37), कारपेंटर – एमएस
  • काल्पू भुइयां (51), हेल्पर – अशोक यादव
  • रामू भुइयां (34), हेल्पर – अशोक यादव

ये भी पढ़ें- पिता की एक सलाह ने बदल दी जिंदगी, इंजीनियर से IAS बनने वाले कौन हैं आकाश छिकारा ? संभालेंगे बस्तर की कमान

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Baloda Bazar Steel Plant, Steel Plant Blast, CG News, Baloda Bazar News
Get App for Better Experience
Install Now