उज्जैन महाकाल मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बीच मची अफरा-तफरी, कई महिलाएं और युवतियां बेहोश

घायल श्रद्धालुओं को लाया गया अस्पताल.NDTV
Mahakal Stampade: मध्य प्रदेश में उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर में नाग पंचमी के दिन भगदड़ जैसी स्थिति मच गई, जहां कुछ महिलाएं, पुरुष और युवतियां बेहोश हो गईं. उन्हें तत्काल जिला अस्पताल लाया गया. फिलहाल सभी का उपचार जारी है और स्थिति सामान्य बताई जा रही है.
दरअसल, सावन के तीसरे सोमवार और वर्ष में केवल एक बार खुलने वाले नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन के लिए उज्जैन में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. इसी दौरान हरसिद्धि मंदिर के सामने बने बैरिकेडिंग क्षेत्र में अत्यधिक भीड़ के कारण अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. कई श्रद्धालु बेहोश हो गए और कुछ कांवरियों को भी चोट आई है.
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