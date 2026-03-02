विज्ञापन
IPS Jaideep Prasad: 4 राज्‍यों में करोड़ों की संपत्ति, एक एक्‍शन से पुल‍िस महकमे में मचाया हड़कंप

IPS Jaideep Prasad Net Worth Kitna Power Kitna Paisa: 1995 बैच के Madhya Pradesh कैडर के आईपीएस जयदीप प्रसाद, वर्तमान में ADG, SCRB भोपाल, ने जनवरी 2025 की संपत्ति विवरणी में लगभग ₹5.45 करोड़ की अचल संपत्ति घोषित की है.

IPS Jaideep Prasad Madhya Pradesh: मध्‍य प्रदेश कैडर में जयदीप प्रसाद भारतीय पुल‍िस सेवा के एक ऐसे अफसर भी है, ज‍िन्‍होंने चार राज्‍यों में करोड़ों की संपत्ति बनाई है. इसका खुलासा आईपीएस जयदीप प्रसाद की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे गए संपत्ति व‍िवरण से हुआ है. इनके पास मध्‍य प्रदेश ही नहीं बल्कि हर‍ियाणा, उत्‍तर प्रदेश और झारखंड में अच्‍छी-खासी संपत्ति है. 

मध्‍य प्रदेश पुल‍िस में जयदीप प्रसाद 1995 बैच के आईपीएस और वो काब‍िल पुल‍िस अध‍िकारी हैं, जो मध्‍य प्रदेश लोकायुक्‍त डीजी पद पर महज छह माह रहे और इस दौरान अपने एक एक्‍शन से पूरे पुल‍िस महकमे में  हड़कंप द‍िया था. उस एक्‍शन के बाद इनका तबादला स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के एडीजी पद पर हुआ था. 

आईपीएस जयदीप प्रसाद जब डीजी लोकायुक्‍त हुआ करते थे, तब इन्‍होंने परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा मामले का खुलासा क‍िया. आरटीओ घोटाले में फंसे पूर्व कॉन्स्टेबल शर्मा के कई ठिकानों पर छापे मारी की गई थी. यह कार्रवाई पूरे एमपी में चर्चा का व‍िषय रही थी. 

NDTV MPCG की ''कितना पावर कितना पैसा'' सीरीज में ADG रैंक के IPS जयदीप प्रसाद के बारे में. जनवरी 2025 की संपत्ति विवरणी में लगभग 5.45 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति घोषित की है. इनमें झारखंड की पैतृक जमीन, मध्य प्रदेश में कृषि भूमि व प्लॉट, नोएडा और रांची के फ्लैट तथा गुरुग्राम की दो इंडस्ट्रियल यूनिट शामिल हैं. 


मध्य प्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी Jaideep Prasad (वर्तमान पद: ADG, SCRB, PHQ भोपाल) ने वर्ष 2025 की अपनी अचल संपत्ति विवरणी 01 जनवरी 2026 को दाखिल की है. घोषित दस्तावेज़ के आधार पर उनकी और परिवार के नाम दर्ज संपत्तियों का सरल ब्योरा इस प्रकार है.

पावर प्रोफाइल

  • सेवा:Indian Police Service (IPS)
  • कैडर: मध्य प्रदेश
  • बैच: 1995
  • वर्तमान पद: Additional Director General, SCRB, PHQ भोपाल
  • मूल वेतन: ₹1,99,600 व भत्ते
  • पैसा प्रोफाइल: घोषित अचल संपत्ति

झारखंड में पैतृक संपत्ति

  • स्थान: रामगढ़ (पतरातू, सौंदा बस्ती) व बरकागांव, हजारीबाग
  • मकान
  • 0.05 एकड़-₹20 लाख
  • 0.36 एकड़-₹25 लाख
  • कृषि/अन्य भूमि
  • 0.14 एकड़-₹2.50 लाख
  • 0.80 एकड़-₹12 लाख
  • 11.50 एकड़-₹90 लाख
  • कुल अनुमानित मूल्य (झारखंड)-₹1.49 करोड़

मध्य प्रदेश में संपत्ति

भोपाल

  • 0.46 एकड़ भूमि (पत्नी भारती प्रसाद के नाम)-₹4 लाख
  • 1000.46 वर्गमीटर प्लॉट (व्हिस्परिंग पाम, बरखेड़ी खुर्द)-₹45 लाख (₹65 लाख लोन, निर्माणाधीन)
  • 1 एकड़ भूमि, परवलिया सड़क-₹22 लाख (पत्नी के नाम)
  • विरासत में मिली जमीन (2022)-लगभग ₹11 लाख (पत्नी के नाम)
  • फतेहपुर डोबरा, 0.66 एकड़ (2025)-₹35 लाख (पत्नी के नाम)

सीहोर

  • 19.11 एकड़ भूमि- ₹20 लाख (पत्नी के नाम)
  • 20.75 एकड़ भूमि-₹23.70 लाख (पत्नी के नाम)
  • 5.86 एकड़ भूमि-₹28.40 लाख (पत्नी के नाम, ₹19 लाख लोन)
  • कुल अनुमानित मूल्य (मध्य प्रदेश) ₹1.89 करोड़

अन्य राज्यों में संपत्ति

  • उत्तर प्रदेश (नोएडा, सेक्टर 107)
  • 1575 वर्गफुट फ्लैट-₹45 लाख (LIC लोन)

झारखंड (रांची, अरगोड़ा)

  • 1910 वर्गफुट फ्लैट-₹52 लाख (50% पत्नी भारती प्रसाद, 50% मीना प्रसाद)
  • हरियाणा (गुरुग्राम, सेक्टर-16, Vatika One on One) 
  • 500 वर्गफुट इंडस्ट्रियल यूनिट-₹55 लाख (किराया आय 6.42 लाख वार्षिक)
  • दूसरी 500 वर्गफुट यूनिट-₹55 लाख (किराया आय ₹6.42 लाख वार्षिक)
  • कुल अनुमानित मूल्य (अन्य राज्य)-₹2.07 करोड़. 

Kitna Power Kitna Paisa सीरीज

कितना पावर कितना पैसा सीरीज में अभियान के तहत IPS अधिकारियों की घोषित संपत्ति, पदस्थापना, सर्विस रिकॉर्ड और सार्वजनिक विवरण साझा कर रही है. अगली कड़ी में पढ़ें-IPS Ravi Kumar Gupta के बारे में, ज‍िनकी पत्‍नी ने द‍िल्‍ली में खरीदी 1.90 करोड़ की जमीन.  
(उपरोक्त सभी आंकड़े अधिकारियों द्वारा https://services.eoffice.gov.in/ पर घोषित संपत्ति विवरण पर आधारित हैं. यहां पूरी सूची देख सकते हैं ) 

