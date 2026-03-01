Richest IPS in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश कैडर में घोषित संपत्ति के आधार पर सबसे अमीर आईपीएस अधिकारी Ajay Kumar Sharma हैं. यह जानकारी उनके द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे गए वार्षिक संपत्ति रिटर्न से सामने आई है. उन्होंने अपनी कुल घोषित संपत्ति 11.65 करोड़ रुपये बताई है.

एमपी कैडर में भारतीय पुल‍िस सेवा के साल 1989 बैच के वरिष्ठ पुल‍िस अध‍िकारी अजय कुमार शर्मा वर्तमान में विशेष पुलिस महानिदेशक एवं निदेशक, मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, भोपाल के पद पर पदस्थ हैं. वरिष्ठता क्रम में वे मौजूदा DGP Kailash Makwana के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं.

मध्‍य प्रदेश DGP की दौड़ में था नाम

1 दिसंबर 2024 को Kailash Makwana को मध्य प्रदेश का नया DGP नियुक्त किया गया था. उस समय राज्य सरकार ने 9 वरिष्ठ IPS अधिकारियों का पैनल Union Public Service Commission को भेजा था. UPSC ने तीन नामों पर मुहर लगाई थी. उनमें अरविंद कुमार (DG होमगार्ड), कैलाश मकवाना और अजय कुमार शर्मा (DG EOW) का नाम शाम‍िल था. अंतिम चरण में अजय कुमार शर्मा और कैलाश मकवाना के बीच फैसला होना था. अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री Mohan Yadav को लेना था और उन्होंने कैलाश मकवाना के नाम पर मुहर लगाई. अब सवाल यही है कि क्या अजय कुमार शर्मा भविष्य में DGP बन पाएंगे. वे अभी भी डीजीपी बनने वालों की दौड़ में शाम‍िल हैं?

अजय कुमार शर्मा: संक्षिप्त प्रोफाइल

बैच: 1989 (RR)

1989 (RR) जन्म तिथि: 15 अगस्त 1966

15 अगस्त 1966 IPS जॉइनिंग: 20 अगस्त 1989

20 अगस्त 1989 शैक्षणिक योग्यता: B.E.

B.E. वर्तमान पदस्थापना (4 दिसंबर 2024 से): Spl. DG एवं निदेशक, MP पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, भोपाल

घोषित अचल संपत्ति विवरण (स्थिति: 09 जनवरी 2026)

1. बाबड़िया कला, भोपाल-प्लॉट व मकान

स्थान: दीपक हाउसिंग सोसायटी, बाबड़िया कला, हुजूर, भोपाल

क्षेत्रफल: 247 वर्गमीटर

क्रय वर्ष: 1997 (रजिस्ट्री 26 मार्च 2007)

क्रय लागत: लगभग 2,39,195 रुपये

वर्तमान अनुमानित मूल्य: लगभग 1.5 करोड़ रुपये

आय: लगभग 1.10 लाख रुपये प्रतिमाह (किराया)

स्थिति: पूर्ण निर्मित, किराये पर

2. चंदनपुरा, भोपाल-कृषि भूमि

खसरा: 77/1/2/1/1/4 (0.405 हेक्टेयर)

प्राप्ति: 09 जुलाई 2021 को पिता स्व. नित्यानंद शर्मा से उत्तराधिकार

वर्तमान अनुमानित मूल्य: लगभग 1.5 करोड़ रुपये

आय: लगभग 1.50 लाख रुपये प्रतिमाह (किराया/उपयोग आधारित आय)

3. चुनाभट्टी, कोलार, भोपाल-प्लॉट

संस्था: अरनिया वाली गृह निर्माण सहकारी संस्था

क्षेत्रफल: 3874 वर्गफीट

क्रय तिथि: 20 नवंबर 2024

स्वामित्व: पत्नी मोनिका शर्मा के नाम

वर्तमान अनुमानित मूल्य: लगभग 1,65,65,000 रुपये

4. फ्रेंड्स कॉलोनी वेस्ट, नई दिल्ली-फ्लैट

स्थान: बी-33, फ्रेंड्स कॉलोनी वेस्ट, साउथ ईस्ट दिल्ली

कुल मूल्य (2025): लगभग 7 करोड़ रुपये

हिस्सेदारी: 1/3 हिस्सा अजय कुमार शर्मा का

संयुक्त स्वामित्व: पुत्री ऐश्वर्या शर्मा एवं दामाद सुमित कुमार झा

आय: लगभग 1.20 लाख रुपये प्रतिमाह

विशेष: क्रय से पूर्व मध्यप्रदेश गृह विभाग से अनुमति प्राप्त

NDTV MP CG टीम Kitna Power Kitna Paisa अभियान के तहत Madhya Pradesh News में IPS अधिकारियों की घोषित संपत्ति, पदस्थापना, सर्विस रिकॉर्ड और सार्वजनिक विवरण साझा कर रही है. अगली कड़ी में पढ़ें-IPS Jaideep Prasad के बारे में, जिनके पास नोएडा में 45 लाख रुपये का फ्लैट भी है.



(उपरोक्त सभी आंकड़े अधिकारियों द्वारा https://services.eoffice.gov.in/ पर घोषित संपत्ति विवरण पर आधारित हैं. यहां पूरी सूची देख सकते हैं )