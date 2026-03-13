लाडली बहना योजना का लाभ मध्य प्रदेश की उन महिलाओं को दिया जाता है, जो राज्य की निवासी हों और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करती हों. आम तौर पर 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित महिलाएं इस योजना के लिए पात्र मानी जाती हैं. इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी योजना का लाभ ले सकती हैं. हालांकि लाभ पाने के लिए परिवार की आय, संपत्ति और अन्य तय मानदंडों से जुड़ी शर्तें भी लागू होती हैं.