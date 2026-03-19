छत्तीसगढ़ के IAS रवि मित्तल को PMO में बड़ी जिम्मेदारी, CPR से बने उप सचिव

IAS Ravi Mittal Appointed to PMO: छत्तीसगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और 2016 बैच के आईएएस डॉ रवि मित्तल (IAS Ravi Mittal) को केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है. उन्हें प्रतिनियुक्ति पर प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में उप सचिव (Deputy Secretary) नियुक्त किया गया है. इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश तक प्रभावशील रहेगी.

IAS Ravi Mittal Appointed to PMO: छत्तीसगढ़ IAS रवि मित्तल की PMO पोस्टिंग

चार साल का तय कार्यकाल, बदलाव की भी गुंजाइश

DoPT के आदेश में साफ किया गया है कि डॉ. रवि मित्तल का कार्यकाल चार वर्षों का होगा, जो उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से लागू होगा. हालांकि, प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए कार्यकाल में परिवर्तन की संभावना भी रखी गई है. फिलहाल, उनकी यह नई जिम्मेदारी केंद्र में उनके आगे के प्रशासनिक सफर को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है.

IAS Ravi Mittal Appointed to PMO: आदेश की कॉपी

मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी

जारी आदेश के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (ACC) ने आईएएस रवि मित्तल (छत्तीसगढ़ कैडर – 2016) को प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है. आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिनियुक्ति चार वर्षों के तय कार्यकाल के लिए होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर इसमें बदलाव भी किया जा सकता है. ऐसे में यह नियुक्ति अगले आदेश तक भी प्रभावी रह सकती है.

वर्तमान में जनसंपर्क आयुक्त के पद पर कार्यरत

IAS रवि मित्तल वर्तमान में छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के आयुक्त (Commissioner of Public Relations यानी CPR) के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं. इसके साथ ही वे मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव की भूमिका भी निभा रहे हैं. बीते डेढ़ वर्ष से वे राज्य शासन के संचार और सूचना तंत्र को संभाल रहे थे. अब पीएमओ में उनकी नियुक्ति को राज्य से केंद्र के स्तर पर एक बड़ी प्रशासनिक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह जिले के रह चुके हैं कलेक्टर

डॉ रवि मित्तल मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह जिले जशपुर में कलेक्टर के पद पर भी पदस्थ रह चुके हैं. कलेक्टर के रूप में उनके कार्यकाल को प्रशासनिक दक्षता और जमीनी कामकाज के लिए जाना जाता है. जशपुर जैसे आदिवासी बहुल जिले में उन्होंने विकास, शासन और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई थी.

प्रशासनिक करियर में संभाली कई अहम जिम्मेदारियां

अपने अब तक के प्रशासनिक करियर में डॉ. रवि मित्तल ने राज्य के अलग‑अलग जिलों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. वे महासमुंद, रायगढ़ और रायपुर में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) के रूप में सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा वर्ष 2018 में वे बगीचा एसडीएम के पद पर भी पदस्थ रहे. जमीनी स्तर पर काम करने का उन्हें भरपूर अनुभव है, जिसे उनकी प्रशासनिक कार्यशैली की बड़ी ताकत माना जाता है.

डॉक्टर से IAS तक का सफर

डॉ. रवि मित्तल का शैक्षणिक और पेशेवर सफर भी विशेष रहा है. उन्होंने दिल्ली के प्रतिष्ठित मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (MAMC) से एमबीबीएस की पढ़ाई की है. मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के बजाय उन्होंने देश सेवा के उद्देश्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा का रास्ता चुना. एक डॉक्टर के रूप में मिली संवेदनशीलता और प्रशासनिक प्रशिक्षण का समन्वय उनके कार्य में साफ झलकता रहा है.

केंद्र सरकार के अहम पदों में गिनी जाती है यह पोस्टिंग

प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव का पद केंद्र सरकार के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील पदों में शामिल माना जाता है. इस पद पर रहते हुए नीति निर्माण, उच्चस्तरीय समन्वय और राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर काम करने की जिम्मेदारी होती है. IAS रवि मित्तल की इस नियुक्ति को छत्तीसगढ़ कैडर के लिए भी एक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है.

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